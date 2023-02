Kia ha inaugurato oggi a Roma la sua prima Energy House: il brand store della Casa coreana – ospitato all’interno dell’Enel X Store di Corso di Francia 212 fino alla fine del mese di giugno 2023 – è dedicato al futuro dell’elettrificazione e della mobilità sostenibile.

Una location nella quale è possibile toccare con mano le auto Kia e conoscere da vicino le soluzioni per l’elettrificazione del brand asiatico e di Enel. Per l’occasione gli spazi interni dello store sono stati rimodulati e l’area esterna si è trasformata da un luogo di passaggio a uno di sosta con ampio utilizzo di materiali naturali e aree verdi. Senza dimenticare le postazioni di ricarica Enel X Way: 6 punti HPC (High Power Charging) con una potenza fino a 350 kW, WayPole per il “pieno” in corrente alternata da 22 kW + 22 e un WayMedia, un pannello digitale integrato da due WayBox.

“Lo store non deve essere visto o vissuto come un normale autosalone”, ha dichiarato Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Italia. “Entrando nella Energy House di Roma, il potenziale cliente avrà l’opportunità di scoprire a fondo chi è Kia, quali sono le sue ambizioni e scoprire la visione del gruppo all’interno del panorama del futuro della mobilità”.

Per Giuseppe Mazzara (Marketing Communication & CRM Director di Kia Italia) la Kia Emergy House di Roma è un luogo “capace di esprimere i valori del nostro brand ed ispirare i potenziali clienti che lo visiteranno”.

Kia sta puntando molto sulla mobilità a emissioni zero: entro la fine del 2027 la Casa coreana prevede di offrire una gamma di 14 modelli elettrici e punta a raggiungere una quota del 6,6% del mercato globale dell’elettrico (Cina esclusa) e del 25% delle vendite della gamma di modelli eco-friendly. Ma non è tutto: nell’ottica di sviluppo di un nuovo modello di business Kia offrirà servizi di mobilità basati su veicoli EV.