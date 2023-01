Lancia Ypsilon, più fashion e tech

La nuova Ypsilon è in arrivo all’inizio dell’anno prossimo, nel 2024. E la potremo vedere, forse ancora in forma di concept, in occasione della Settimana del Design, dal 18 aprile. Dunque il modello attuale, dopo un anno chiuso alla grande (41 mila vetture immatricolate, la seconda automobile più venduta in Italia, dopo Fiat Panda, prima nel suo segmento), deve tener botta ancora per tutto il 2023. E lo fa annunciandosi con miglioramenti estetici, funzionali e digitali, battezzata nel segno del Tech à porter (come recita il claim dello spot con Cristiana Capotondi).

“Il 2022 è stato ancora un anno da record per Lancia Ypsilon. Con la miglior quota della sua storia, si conferma leader del suo segmento per il quarto anno consecutivo”, ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia: dopo quattro generazioni, più di tre milioni di unità vendute, 36 serie speciali, 38 anni di successi alle spalle, la nuova gamma Ypsilon presenta oggi la nostra fashion city car più connessa di sempre, grazie alla tecnologia wireless, con più stile, grazie alla nuova livrea Verde Rugiada e la più efficiente, grazie al risparmio fino al 25% di carburante rispetto ad un motore tradizionale”.

Per quanto riguarda la connessione, senza eccessi, su Ypsilon debuttano nel nuovo monitor da 7 pollici touchscreen Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. E sempre wireless, sotto la leva del cambio, c’è l’alloggiamento per ricaricare lo smartphone in totale sicurezza e comfort. E, per la prima volta sul modello, debutta pure la telecamera posteriore, che agevola le manovre di parcheggio.

Sul fronte delle motorizzazioni ora la Ypsilon è solamente Mild Hybrid, abbinando il propulsore benzina 1.0, 3 cilindri, 70 CV (51,5 kW) della famiglia Firefly, ad un motore elettrico BSG da 12 volt e una batteria al litio.

In questo modo si può beneficiare (oltre a consumi ridotti) di tutti i vantaggi di un veicolo ibrido, in base alle normative locali, tra cui libertà di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato (ZTL), riduzione del costo del parcheggio nei centri cittadini e agevolazioni fiscali. Inoltre, per chi fa tanta strada, c’è anche la versione a gas, la GPL Ecochic.

Ciliegina sulla torta dello chic, Lancia ha annunciato una collaborazione di pregio con la maison E. Marinella, simbolo della tradizione sartoriale e dello stile italiano nel mondo. “Tra i due brand dell’eccellenza del Bel Paese”, ha commentato Luca Napolitano, “ci sono valori condivisi, quali una storia secolare alle spalle, il nome del fondatore presente nel marchio e la continua cura nel creare prodotti di altissima qualità, eleganti, sostenibili e innovativi. Prodotto di questa partnership è la borsa E. Marinella by Lancia, un accessorio esclusivo, che ha debuttato proprio nello spot di lancio della nuova gamma Ypsilon e che verrà realizzato dalla maison E.Marinella”. Prezzi da 13.450 euro, che con Ecobonus scendono a 11.450 (oltre agli oneri finanziari).