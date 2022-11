Lynk & Co sbarca a Milano: la Casa cino-svedese ha aperto il suo secondo Club italiano – dopo quello di Roma – in Corso Venezia 6.

Una location elegante ed esclusiva, a pochi passi da Piazza San Babila, per uno spazio che non è una concessionaria tradizionale bensì un centro di aggregazione dov’è possibile sorseggiare un caffè, ascoltare un concerto live e toccare dal vivo la 01.

La Lynk & Co 01 (qui il nostro test) è una SUV compatta ibrida plug-in benzina spinta da un motore 1.5 turbo tre cilindri abbinato a un’unità elettrica in grado di generare una potenza totale di 261 CV. La batteria da 17,6 kWh garantisce un’autonomia di 69 km a emissioni zero e si ricarica in 5 ore a 230 V.

Il punto di forza della crossover asiatico-nordica (il marchio Lynk & Co è stato creato dal colosso cinese Geely ma la sua sede si trova in Svezia, più precisamente a Göteborg) è l’abbonamento: 550 euro al mese “all-inclusive” (assicurazione, manutenzione, bollo, etc…) – eccetto la benzina – con una percorrenza massima di 1.250 km (15.000 km all’anno, 0,15 euro per ogni km “sforato”) e l’interessante possibilità di aggiungere i chilometri non utilizzati nel mese successivo.