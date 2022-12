Le promozioni auto di dicembre 2022 presentano numerosi sconti “succosi”: offerte interessanti (con o senza incentivi) in un mercato in crescita.

I vantaggi più ricchi del mese coinvolgono citycar, compatte e SUV piccole, compatte e medie provenienti soprattutto dall’Italia. Non mancano, però, veicoli di altre nazioni. Scopriamoli insieme. Promozioni auto dicembre 2022: le occasioni del mese

Abarth 595 Da 26.800 a 25.500 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Abarth di dicembre 2022 sulla 595. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 3,95%, TAEG 5,43%): anticipo di 4.730 euro, 48 rate mensili da 249 euro e una maxirata finale da 12.426,14 euro.

Audi Q5 L’Audi Q5 40 TDI S line plus costa ufficialmente 67.830 euro ma grazie alle promozioni di dicembre 2022 sono sufficienti 66.610 euro. L’offerta – che include l’estensione di garanzia “Audi Extended Warranty” di 1 anno/60.000 km – va obbligatoriamente abbinata al finanziamento Audi Financial Services (TAN fisso 5,99%, TAEG 6,72%): anticipo di 22.971,87 euro, 35 rate da 589 euro e una maxirata finale da 30.041,55 euro.

Cupra Formentor La Cupra Formentor 1.5 TSI con 2 anni di garanzia aggiuntiva (o fino a un massimo di 40.000 km totali) costa ufficialmente 34.890 euro ma grazie alle promozioni di dicembre 2022 della Casa spagnola sono sufficienti 31.500 euro per acquistarla.

DS 4 Grazie alle promozioni DS – valide per tutto il mese di dicembre 2022 – e agli incentivi la 4 E-Tense Bastille Business costa 35.200 euro anziché 43.200. L’offerta – valida in caso di permuta di vettura intestata da almeno 6 mesi – va abbinata al finanziamento StyleDrive (TAN fisso 5,99%, TAEG 7,03%): anticipo di 10.590 euro, 35 rate mensili da 199,83 euro e una maxirata finale da 22.338,50 euro.

Evo 3 Electric Anche a dicembre 2022 la Evo 3 Electric costa 24.900 euro invece di 36.600: una promozione – valida solo per vetture in pronta consegna – che include lo sconto della Casa e gli incentivi statali in caso di rottamazione di un veicolo di classe inferiore a Euro 5 intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o a un suo familiare convivente. Senza rottamazione il prezzo della piccola SUV “cino-molisana” sale a quota 26.900 euro mentre in caso di ISEE inferiore a 30.000 euro la cifra può scendere a 22.400 euro.

Fiat Panda Lo sconto di 1.500 euro previsto dalle promozioni Fiat (valide per tutto il mese di dicembre 2022 in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi) permette di acquistare la Panda Hybrid “base” con 14.100 euro invece di 15.600. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (12.600 euro) in caso di adesione al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,99%, TAEG 9,56%): anticipo di 2.250 euro, 60 rate mensili da 129 euro e una maxirata finale da 6.596,13 euro.

Ford Puma Per tutto il mese di dicembre 2022 la Ford Puma più economica in commercio – la Hybrid Titanium – costa 24.150 euro anziché 26.500. L’offerta è valida unicamente per clienti persone fisiche.

Lexus UX Le promozioni Lexus permettono di acquistare a dicembre 2022 la UX meno cara del listino – la Urban – con meno di 35.000 euro (da 42.000 a 34.300 euro). L’offerta è valida in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi.

MG HS Le promozioni MG consentono di acquistare a dicembre 2022 la HS più economica del listino – la Comfort – con uno sconto di 2.000 euro: da 24.990 a 22.990 euro. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 5,96%, TAEG fisso 7,69%) comprende: anticipo di 6.460 euro, 35 rate mensili da 189 euro e una maxirata finale da 12.995 euro.