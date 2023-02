Le promozioni auto di febbraio 2023 sono molto “succose” nonostante un mercato in crescita. Il merito non è solo degli incentivi statali ma anche degli sconti sostanziosi offerti dalle Case.

Le offerte più interessanti del mese riguardano principalmente SUV e modelli provenienti soprattutto dalla Francia. Non mancano, però, veicoli di altre nazioni e di altre categorie. Scopriamoli insieme. Promozioni auto febbraio 2023: le occasioni del mese

Abarth 595 Da 26.800 a 25.500 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Abarth di febbraio 2023 sulla 595. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 5,95%, TAEG 7,65%): anticipo di 5.980 euro, 48 rate mensili da 249 euro e una maxirata finale da 12.421,56 euro.

Cupra Formentor La Cupra Formentor 2.0 TDI costa ufficialmente 36.890 euro ma grazie alle promozioni di febbraio 2023 e agli incentivi statali (vincolati alla rottamazione di un veicolo di categoria M1) sono sufficienti 30.870,66 euro per acquistarla. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 8,39%, TAEG 9,63%) comprende: anticipo di 6.200 euro, 35 rate da 335 euro e una maxirata finale da 18.822,64 euro.

DS 4 Grazie alle promozioni DS – valide per tutto il mese di febbraio 2023 – la 4 BlueHDi Bastille Business costa 30.750 euro anziché 34.250. L’offerta – valida solo su clientela privata in caso di permuta di vettura intestata da almeno 6 mesi – va abbinata al finanziamento StyleDrive (TAN fisso 5,99%, TAEG 7,25%): anticipo di 9.260 euro, 35 rate mensili da 199,91 euro e una maxirata finale da 18.656,50 euro.

Evo 3 Electric Anche a febbraio 2023 la Evo 3 Electric costa 24.900 euro invece di 36.600: una promozione – valida solo per vetture in pronta consegna – che include lo sconto della Casa e gli incentivi statali in caso di rottamazione di un veicolo di classe inferiore a Euro 5 intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o a un suo familiare convivente. Senza rottamazione il prezzo della SUV “cino-molisana” sale a quota 26.900 euro.

MG ZS La MG ZS più economica in commercio – la 1.5 Comfort – costa ufficialmente 17.140 euro ma grazie alle promozioni di febbraio 2023 (valide anche a marzo) della Casa anglo-cinese sono sufficienti 16.040 euro per acquistarla. L’offerta è valida esclusivamente in caso di adesione al finanziamento Boost Top (TAN fisso 7,97%, TAEG fisso 10,80%): anticipo di 5.660 euro, 35 rate mensili da 169 euro e una maxirata finale da 7.542 euro.

Nissan Qashqai Lo sconto di 3.700 euro previsto dalle promozioni Nissan di febbraio 2023 (valide in caso di permuta o rottamazione di un’autovettura usata con anzianità superiore a 10 anni) permette di acquistare la Qashqai MHEV 140 CV Acenta con 27.820 euro invece di 31.520.

Opel Corsa Per tutto il mese di febbraio 2023 la Opel Corsa 1.2 Edition costa 14.950 euro anziché 19.950 euro. L’offerta comprende anche gli incentivi statali (validi in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 5 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo, verificare la disponibilità dei fondi) e può diventare ancora più vantaggiosa (12.450 euro) se si aderisce al finanziamento Scelta Opel (TAN fisso 9,49%, TAEG 11,63%): anticipo zero, 35 rate mensili da 148,45 euro e una maxirata finale di 11.132,10 euro.

Peugeot 208 Le promozioni Peugeot permettono di acquistare a febbraio 2023 la 208 PureTech 75 Active Pack con 14.870 euro anziché 19.820. L’offerta comprende anche gli incentivi statali (validi in caso di rottamazione, verificare la disponibilità dei fondi) e può diventare ancora più vantaggiosa se si aderisce al finanziamento i-Move Avantage (TAN fisso 6,99%, TAEG 9,15%): anticipo di 1.929 euro, 35 rate mensili da 130 euro e una maxirata finale da 10.285,10 euro.

Renault Captur Le promozioni Renault consentono di acquistare a febbraio 2023 la Captur TCe GPL Equilibre con uno sconto di 950 euro: da 22.900 a 21.950 euro. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 5,75%, TAEG 7,11%) comprende: anticipo di 4.850 euro, 36 rate mensili da 149,50 euro e una maxirata finale da 14.521,50 euro.