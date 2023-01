Le promozioni auto di gennaio 2023 sono più ricche del solito: merito del ritorno degli incentivi anche per le vetture con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km e non solo per i modelli nella fascia 0-60 (le elettriche e le ibride plug-in, per intenderci).

Gli sconti più “succosi” del mese riguardano principalmente piccole e SUV piccole e modelli provenienti soprattutto dall’Italia. Non mancano, però, veicoli di altre nazioni e di altre categorie. Scopriamoli insieme. Promozioni auto gennaio 2023: le occasioni del mese

Abarth 595 Da 26.800 a 25.500 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Abarth di gennaio 2023 sulla 595. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 3,95%, TAEG 5,43%): anticipo di 4.730 euro, 48 rate mensili da 249 euro e una maxirata finale da 12.426,14 euro.

Alfa Romeo Stelvio L’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbodiesel 210 CV Veloce costa ufficialmente 65.650 euro ma grazie alle promozioni di gennaio 2023 sono sufficienti 57.900 euro. Il finanziamento abbinato (TTAN fisso 6,95%, TAEG 7,87%) comprende: anticipo di 18.500 euro, prima rata a 30 giorni, 36 rate mensili da 490 euro e una maxirata finale di 40.074,49 euro.

Citroën C3 La Citroën C3 PureTech 83 You! costa ufficialmente 19.500 euro ma grazie alle promozioni di gennaio 2023 della Casa francese e agli incentivi statali (validi esclusivamente in caso di rottamazione, salvo disponibilità del fondo) sono sufficienti 15.050 euro per acquistarla. L’offerta – solo su clientela privata – può diventare ancora più vantaggiosa (13.988 euro) se si aderisce al finanziamento Simplydrive (TAN fisso 7,99%, TAEG 10,08%): anticipo zero, imposta sostitutiva di 35,96 euro da addebitare sulla prima rata, 35 rate mensili da 199,99 euro e una maxirata finale di 10.500,73 euro.

Cupra Leon Lo sconto di 3.650 euro previsto dalle promozioni Cupra di gennaio 2023 permette di acquistare la Leon 1.5 TSI con due anni di garanzia aggiuntiva o fino a 40.000 km totali con 28.000 euro invece di 31.650.

DS 4 Grazie alle promozioni DS – valide per tutto il mese di gennaio 2023 – la 4 BlueHDi Bastille Business costa 30.750 euro anziché 34.250. L’offerta – valida solo su clientela privata in caso di permuta di vettura intestata da almeno 6 mesi – va abbinata al finanziamento StyleDrive (TAN fisso 5,99%, TAEG 7,25%): anticipo di 9.260 euro, 35 rate mensili da 199,91 euro e una maxirata finale da 18.656,50 euro.

Evo 3 Electric Anche a gennaio 2023 la Evo 3 Electric costa 24.900 euro invece di 36.600: una promozione – valida solo per vetture in pronta consegna – che include lo sconto della Casa e gli incentivi statali in caso di rottamazione di un veicolo di classe inferiore a Euro 5 intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o a un suo familiare convivente. Senza rottamazione il prezzo della piccola SUV “cino-molisana” sale a quota 26.900 euro.

Hyundai i10 Fino al 9 gennaio 2023 la Hyundai i10 1.0 Tech costa 12.050 euro anziché 16.000. L’offerta – valida per il Model Year 2022 a fronte del download del Voucher Maxi Rottamazione – comprende gli incentivi statali (in caso di rottamazione di un veicolo usato immatricolato entro il 31/12/2012, verificate la disponibilità dei fondi) e tre anni di furto e incendio e può diventare ancora più vantaggiosa (11.650 euro) se si aderisce al finanziamento Super Hyundai Plus (TAN fisso 6,45%, TAEG fisso 9,46%): anticipo di 4.110 euro, 36 rate mensili da 98,96 euro e una maxirata finale da 6.720 euro.

Jeep Renegade Le promozioni Jeep permettono di acquistare a gennaio 2023 il modello meno caro del listino – la Renegade 1.0 T3 Longitude – con 22.900 euro anziché 26.300. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 6,95%, TAEG 9,02%) comprende: anticipo di 6.840 euro, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili da 199 euro e una maxirata finale di 11.385,78 euro.

Lancia Ypsilon Le promozioni Lancia consentono di acquistare a gennaio 2023 la Ypsilon più economica del listino – la Hybrid Silver – con uno sconto di 1.850 euro: da 17.100 a 15.250 euro. La cifra può scendere a 13.250 euro con gli incentivi statali (validi in caso di rottamazione di un veicolo omologato in classe inferiore a Euro 5, verificare la disponibilità dei fondi) e a 11.450 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank (TAN fisso 6,85%, TAEG 10,31%): anticipo di 1.820 euro, 36 rate mensili da 129 euro e una maxirata finale di 7.601,73 euro.