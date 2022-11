Tutte le offerte del mese di novembre 2022 di Fiat: dalla Panda alla 500, dalle ibride ai modelli a GPL passando per le elettriche

Le promozioni Fiat di novembre 2022 sono più ricche di quelle dei mesi scorsi: il marchio torinese non ha brillato nelle vendite a ottobre.

Gli sconti – a volte supportati dagli incentivi – riguardano soprattutto citycar, anche se non mancano proposte di altri segmenti. Scopriamole insieme. Promozioni Fiat di novembre 2022

Fiat 500 Grazie alle promozioni Fiat di novembre 2022 bastano 16.300 euro (invece di 17.800) per portarsi a casa la 500 “base”. L’offerta – valida solo in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi – può diventare ancora più vantaggiosa (14.800 euro) se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,99%, TAEG 9,46%): anticipo di 4.070 euro, prima rata a 180 giorni (differimento valido esclusivamente su un numero limitato di veicoli in pronta consegna), 55 rate da 168,97 euro e una maxirata finale di 5.408,82 euro.

Fiat Panda Hybrid La Fiat Panda Hybrid “base” costa ufficialmente 15.400 euro ma grazie alle promozioni di novembre 2022 del brand torinese sono sufficienti 14.000 euro per acquistarla. L’offerta – valida in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi – può diventare ancora più conveniente (12.500 euro) se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,99%, TAEG 9,51%): anticipo di 2.810 euro, prima rata a 180 giorni (differimento valido solo su un numero limitato di veicoli in pronta consegna), 55 rate da 128,96 euro e una maxirata finale da 6.525,42 euro.

Fiat Panda EasyPower 1.450 euro (da 16.100 a 14.650 euro): è questo lo sconto previsto dalle promozioni Fiat di novembre 2022 sulla Panda EasyPower. Un’offerta – valida solo in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi – che può diventare ancora più vantaggiosa (13.150 euro) in caso di adesione al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,99%, TAEG 9,37%): anticipo di 2.790 euro, prima rata a 180 giorni (differimento valido esclusivamente su un numero limitato di veicoli in pronta consegna), 55 rate da 138,80 euro e una maxirata finale di 6.840,13 euro.

Fiat Tipo Lo sconto di 2.250 euro previsto dalle promozioni Fiat (valide a novembre 2022) in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi consente di acquistare la Tipo Hybrid “entry level” con 24.550 euro invece di 26.800. Un’offerta che può diventare ancora più conveniente – 23.050 euro – se abbinata al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN 6,99%, TAEG 8,50%): anticipo di 5.360 euro, prima rata a 180 giorni (differimento valido esclusivamente su un numero limitato di vetture in pronta consegna), 55 rate mensili da 248,90 euro e una maxirata finale di 10.101,47 euro.

Fiat 500X Grazie alle promozioni Fiat – valide a novembre 2022 in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi – bastano 26.050 euro (anziché 27.850) per portarsi a casa la 500X Hybrid “entry level”. La cifra può scendere a 24.550 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,99%, TAEG 8,37%): anticipo di 4.730 euro, prima rata a 180 giorni (differimento valido esclusivamente su un numero limitato di veicoli in pronta consegna), 55 rate mensili da 268,88 euro e una maxirata finale da 11.859,23 euro.