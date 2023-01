Le promozioni Ford di gennaio 2023 sono molto generose: il merito va anche al ritorno degli incentivi per le auto con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km oltre a quelli per i veicoli nella fascia 0-60.

Le offerte più ricche riguardano soprattutto le piccole SUV, anche se non mancano modelli di altre categorie. Scopriamoli insieme. Promozioni Ford di gennaio 2023

Ford Fiesta Hybrid Grazie alle promozioni Ford (valide per tutto il mese di gennaio 2023 solo per persone fisiche) e agli incentivi statali (in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato con classe inferiore a Euro 5 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo mezzo o a uno dei familiari conviventi, verificare la disponibilità dei fondi) bastano 20.900 euro (invece di 24.750) per portarsi a casa la Fiesta Hybrid ST-Line. Il prezzo può scendere a quota 19.650 euro se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 6,95%, TAEG 8,33%, km totali 40.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 48 rate da 274,18 euro e una maxirata finale da 11.385 euro. Per l’accesso all’Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro. Il Ford Partner applicherà 1 euro di sconto aggiuntivo alla promozione in corso.

Ford Fiesta 1.1 A gennaio 2023 la Ford Fiesta 1.1 costa 17.400 euro anziché 21.250: merito delle promozioni della Casa statunitense, valide solo per persone fisiche, e degli incentivi statali (in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato con classe inferiore a Euro 5 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo mezzo o a uno dei familiari conviventi, verificare la disponibilità dei fondi). L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (16.150 euro) se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 6,95%, TAEG 8,57%, km totali 40.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 48 rate da 230,97 euro e una maxirata finale da 9.137,50 euro. Per l’accesso all’Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro. Il Ford Partner applicherà 1 euro di sconto aggiuntivo alla promozione in corso.

Ford Focus Le promozioni Ford valide a gennaio 2023 solo per persone fisiche e gli incentivi statali (in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato con classe inferiore a Euro 5 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo mezzo o a uno dei familiari conviventi, verificare la disponibilità dei fondi) consentono di acquistare la Focus Hybrid ST-Line Style con 24.450 euro anziché 30.650. Un’offerta che può diventare ancora più interessante – 23.200 euro – in caso di adesione al finanziamento Ford Credit (TAN 6,95%, TAEG 8,29%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 315,43 euro e una maxirata finale di 16.551 euro. Per l’accesso all’Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro. Il Ford Partner applicherà 1 euro di sconto aggiuntivo alla promozione in corso.

Ford EcoSport Grazie alle promozioni Ford – valide per tutto il mese di gennaio 2023 solo per persone fisiche – bastano 21.500 euro (anziché 24.750) per portarsi a casa la EcoSport “base” (la Titanium). L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa – 20.750 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 6,95%, TAEG 8,51%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 356,23 euro e una maxirata finale da 11.880 euro.

Ford Puma Hybrid 125 CV Per tutto il mese di gennaio 2023 la Ford Puma più economica in commercio – la Hybrid 125 CV Titanium – costa 22.900 euro anziché 27.000. Merito delle promozioni della Casa americana e degli incentivi statali (in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato con classe inferiore a Euro 5 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo mezzo o a uno dei familiari conviventi, verificare la disponibilità dei fondi). L’offerta è valida unicamente per clienti persone fisiche e può diventare ancora più vantaggiosa (21.650 euro) se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 6,95%, TAEG 8,39%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 316,72 euro e una maxirata finale di 14.580 euro. Per l’accesso all’Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro. Il Ford Partner applicherà 1 euro di sconto aggiuntivo alla promozione in corso.

Ford Puma Hybrid 155 CV 4.100 euro (da 33.800 a 29.700 euro): è questo lo sconto previsto dalle promozioni Ford – valide per tutto il mese di gennaio 2023 solo per le persone fisiche – e dagli incentivi statali (in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato con classe inferiore a Euro 5 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo mezzo o a uno dei familiari conviventi, verificare la disponibilità dei fondi) sulla Puma Hybrid 155 CV aut.. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (28.450 euro) se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 6,95%, TAEG 8,12%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 409,76 euro e una maxirata finale di 19.266 euro.

Ford Puma ST La Ford Puma ST costa ufficialmente 35.500 euro ma grazie alle promozioni – valide per tutto il mese di gennaio 2023 solo per persone fisiche – della Casa statunitense sono sufficienti 32.600 euro per acquistarla. L’offerta – che include un corso di guida sportiva con Ford Driving University in omaggio – può diventare ancora più vantaggiosa (31.350 euro) in caso di adesione al finanziamento Ford Credit (TAN 6,95%, TAEG 8,11%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 545,86 euro e una maxirata finale da 17.395 euro.

Ford Kuga benzina A gennaio 2023 la Ford Kuga EcoBoost ST-Line costa 30.750 euro anziché 35.750. L’offerta – valida solo per persone fisiche – può diventare ancora più vantaggiosa (29.000 euro) se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 6,95%, TAEG 8,12%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 434,67 euro e una maxirata finale di 18.947,50 euro.

Ford Kuga Plug In Hybrid Grazie allo sconto offerto dalle promozioni Ford – valide per tutto il mese di gennaio 2023 solo per persone fisiche – e agli incentivi (a fronte di rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi) bastano 35.500 euro (anziché 44.500) per acquistare la Kuga Plug In Hybrid ST-Line. Per l’accesso all’Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro. Il Ford Partner applicherà 1 euro di sconto aggiuntivo alla promozione in corso. La cifra può scendere ulteriormente – 33.750 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 6,95%, TAEG 7,96%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 421,31 euro e una maxirata finale da 25.365 euro.