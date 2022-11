A novembre 2022 vedremo tante promozioni Ford interessanti. La Casa americana continua a proporre sconti sostanziosi, nonostante un ottobre decisamente positivo per quanto riguarda le immatricolazioni.

Le offerte più ricche riguardano soprattutto le piccole SUV e le SUV compatte, anche se non mancano modelli di altre categorie. Scopriamoli insieme. Promozioni Ford di novembre 2022

Ford Fiesta Hybrid Grazie alle promozioni Ford (valide fino al 15 novembre 2022 solo per persone fisiche) bastano 22.200 euro (invece di 24.050) per portarsi a casa la Fiesta Hybrid ST-Line. Il prezzo può scendere a quota 21.450 euro se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,65%, TAEG 6,97%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 341,65 euro e una maxirata finale da 12.506 euro.

Ford Fiesta 1.1 Fino al 15 novembre 2022 la Ford Fiesta 1.1 costa 18.700 euro anziché 20.550: merito delle promozioni della Casa statunitense, valide solo per persone fisiche. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (17.950 euro) se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,65%, TAEG 7,19%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 297,70 euro e una maxirata finale da 10.069,50 euro.

Ford Focus Le promozioni Ford valide fino al 15 novembre 2022 solo per persone fisiche consentono di acquistare la Focus Hybrid ST-Line Style con 25.450 euro anziché 29.650. Un’offerta che può diventare ancora più interessante – 24.200 euro – in caso di adesione al finanziamento Ford Credit (TAN 5,65%, TAEG 6,80%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 335,72 euro e una maxirata finale da 16.011 euro.

Ford EcoSport Grazie alle promozioni Ford – valide fino al 15 novembre 2022 solo per persone fisiche – bastano 21.500 euro (anziché 24.750) per portarsi a casa la EcoSport “base” (la Titanium). L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa – 20.750 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,65%, TAEG 7,01%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 336 euro e una maxirata finale da 11.880 euro.

Ford Puma Hybrid Fino al 15 novembre 2022 la Ford Puma più economica in commercio – la Hybrid Titanium – costa 24.150 euro anziché 26.500.

Ford Puma ST La Ford Puma ST costa ufficialmente 35.000 euro ma grazie alle promozioni – valide fino al 15 novembre 2022 solo per persone fisiche – della Casa statunitense sono sufficienti 32.650 euro per acquistarla. L’offerta – che include un corso di guida sportiva con Ford Driving University in omaggio – può diventare ancora più vantaggiosa (31.400 euro) in caso di adesione al finanziamento Ford Credit (TAN 5,65%, TAEG 6,66%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 500,44 euro e una maxirata finale da 17.150 euro.

Ford Kuga benzina Fino al 15 novembre 2022 la Ford Kuga EcoBoost costa 29.500 euro anziché 34.500. L’offerta – valida solo per persone fisiche – può diventare ancora più vantaggiosa (27.750 euro) se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,65%, TAEG 6,69%, km totali 45.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 385,32 euro e una maxirata finale da 18.205,50 euro.

Ford Kuga Full Hybrid Grazie allo sconto offerto dalle promozioni Ford – valide fino al 15 novembre 2022 solo per persone fisiche – bastano 34.250 euro (anziché 38.500) per entrare in possesso della Kuga Full Hybrid ST-Line. Un’offerta che può diventare ancora più interessante (33.500 euro) se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,65%, TAEG 6,57%, km totali 30.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 485,83 euro e una maxirata finale da 21.175 euro.

Ford Kuga diesel Grazie allo sconto offerto dalle promozioni Ford – valide fino al 15 novembre 2022 solo per persone fisiche – bastano 34.000 euro (anziché 38.250) per acquistare la Kuga EcoBlue ST-Line. La cifra può scendere ulteriormente – 33.250 euro – se si aderisce al finanziamento Ford Credit (TAN 5,65%, TAEG 6,56%, km totali 45.000, costo esubero 0,20 euro/km): anticipo zero, 36 rate da 462,30 euro e una maxirata finale da 21.802,50 euro.