Tutte le offerte del mese di febbraio 2023 di Kia: dalla Sportage alla Picanto, dai mild hybrid ai benzina passando per gli ibridi plug-in

Le promozioni Kia di febbraio 2023 sono ricche di offerte interessanti: questo nonostante i buoni risultati in termini di vendite ottenuti dalla Casa coreana il mese scorso.

Le proposte più corpose di questo periodo riguardano soprattutto SUV, anche se non mancano modelli di altri segmenti. Scopriamoli insieme. Promozioni Kia di febbraio 2023

Kia Picanto 13.600 euro (anziché 14.100): basta questa cifra a febbraio 2023 per portarsi a casa la Kia Picanto 1.0 Urban. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (13.100 euro) in caso di adesione al finanziamento Kia Finance (TAN fisso 7,52%, TAEG fisso 10,73%) e la somma può scendere a 11.100 euro con gli incentivi (verificare disponibilità fondi). Anticipo di 3.159 euro, 35 rate mensili da 129 euro e una maxirata finale da 6.345 euro. La promozione è valida su un numero limitato di vetture disponibili in concessionaria fino a esaurimento scorte.

Kia Rio Grazie agli incentivi di febbraio 2023 la Kia Rio 1.2 Style costa 16.400 euro (anziché 18.400). L’offerta è valida esclusivamente su un numero limitato di vetture disponibili in concessionaria fino a esaurimento scorte e può essere abbinata al finanziamento Scelta Kia Special (TAN fisso 7,50%, TAEG fisso 10,06%): anticipo di 6.500 euro, 35 rate mensili da 149 euro e una maxirata finale da 8.464 euro.

Kia XCeed CRDi MHEV La Kia XCeed 1.6 CRDi MHEV Business costa ufficialmente 30.000 euro ma grazie alle promozioni di febbraio 2023 della Casa coreana (valide su un numero limitato di vetture disponibili in concessionaria fino a esaurimento scorte, a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente da almeno tre mesi) bastano 27.550 euro per acquistarla. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (26.550 euro) in caso di adesione al finanziamento Kia Finance (TAN fisso 7,46%, TAEG fisso 9,16%) e la cifra può scendere a 25.550 euro con gli incentivi (verificare la disponibilità dei fondi). Anticipo di 8.650 euro, 35 rate mensili da 199 euro e una maxirata finale da 14.700 euro.

Kia XCeed PHEV Grazie alle promozioni Kia (valide per tutto il mese di febbraio 2023 esclusivamente su un numero limitato di vetture disponibili in concessionaria, a fronte di permuta o rottamazione, di un veicolo di proprietà del cliente da almeno 3 mesi) bastano 38.750 euro (anziché 41.200) per portarsi a casa la XCeed PHEV Style. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (37.750 euro) in caso di adesione al finanziamento Kia Finance (TAN fisso 7,47%, TAEG fisso 8,78%) e la cifra può scendere a 33.750 euro con gli incentivi. Anticipo di 11.260 euro, 35 rate mensili da 279 euro e una maxirata finale da 20.600 euro.

Kia Stonic Da 19.250 a 18.000 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Kia di febbraio 2023 sulla Stonic 1.2 Urban. L’offerta – valida esclusivamente su un numero limitato di vetture disponibili in concessionaria, a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente da almeno 3 mesi – può diventare ancora più vantaggiosa (17.000 euro) in caso di adesione al finanziamento Kia Finance (TAN fisso 7,48%, TAEG fisso 9,67%) e la cifra può scendere a 15.000 euro con gli incentivi (verificare la disponibilità dei fondi). Anticipo di 2.980 euro, 35 rate mensili da 169 euro e una maxirata finale da 10.202,50 euro.

Kia Niro HEV Per tutto il mese di febbraio 2023 la Kia Niro HEV Business con le promozioni costa 29.500 euro invece di 31.500. L’offerta, valida esclusivamente su un numero limitato di vetture disponibili in concessionaria fino a esaurimento scorte e solo in caso di adesione al finanziamento Kia Finance (TAN fisso 7,45%, TAEG fisso 8,88%), può diventare ancora più vantaggiosa (27.500 euro) con gli incentivi (verificare la disponibilità dei fondi). Anticipo di 7.750 euro, 35 rate mensili da 229 euro e una maxirata finale da 18.585 euro.

Kia Niro PHEV Lo sconto di 2.450 euro previsto dalle promozioni Kia di febbraio 2023 permette di acquistare la Niro PHEV Style con 39.300 euro invece di 41.750. L’offerta è valida esclusivamente su un numero limitato di vetture disponibili in concessionaria fino a esaurimento scorte e a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente da almeno 3 mesi. Con gli incentivi la cifra scende a 35.300 euro mentre il finanziamento Scelta Kia Special abbinabile (TAN fisso 7,46%, TAEG fisso 8,71%) comprende: anticipo di 11.360 euro, 35 rate mensili da 279 euro e una maxirata finale di 22.545 euro.