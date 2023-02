Tutte le offerte del mese di febbraio 2023 di Renault: dalla Captur alla Clio, dagli ibridi plug-in ai benzina passando per i mild hybrid

A febbraio 2023 vedremo molte promozioni Renault interessanti, talvolta supportate da incentivi: questo nonostante gli ottimi risultati fatti registrare il mese scorso dalla Casa francese alla voce “immatricolazioni”.

Le offerte più ricche riguardano soprattutto le SUV, anche se non mancano modelli di altre categorie. Scopriamoli insieme. Promozioni Renault di febbraio 2023

Renault Twingo Grazie alle promozioni Renault (valide per tutto il mese di febbraio 2023) bastano 14.600 euro (invece di 15.250) per portarsi a casa la Twingo Equilibre. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 6,25%, TAEG 8,46%, chilometraggio totale massimo di 30.000 km, in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km) comprende: anticipo di 4.150 euro, 36 rate da 130,47 euro e una maxirata finale di 8.135,50 euro.

Renault Clio TCe 90 CV A febbraio 2023 la Renault Clio TCe 90 CV Equilibre costa 17.150 euro anziché 17.900. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 5,75%, TAEG 7,5%, chilometraggio totale massimo di 30.000 km, in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km) comprende: anticipo di 3.950 euro, 36 rate da 139,52 euro e una maxirata finale di 10.260 euro.

Renault Clio GPL Le promozioni Renault valide a febbraio 2023 consentono di acquistare la Clio GPL Equilibre con 17.900 euro anziché 18.700. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 5,75%, TAEG 7,43%, chilometraggio totale massimo di 30.000 km, in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km) comprende: anticipo di 4.000 euro, 36 rate da 149,15 euro e una maxirata finale di 10.716 euro.

Renault Clio Hybrid Grazie allo sconto offerto dalle promozioni Renault – valide a febbraio 2023 – bastano 20.650 euro (anziché 21.600) per entrare in possesso della Clio Hybrid Equilibre. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 6,25%, TAEG 7,84%, chilometraggio totale massimo di 30.000 km, in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km) comprende: anticipo di 6.050 euro, 36 rate da 179,18 euro e una maxirata finale di 12.803 euro.

Renault Captur GPL Le promozioni Renault consentono di acquistare a febbraio 2023 la Captur TCe GPL Equilibre con uno sconto di 950 euro: da 22.900 a 21.950 euro. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 5,75%, TAEG 7,11%) comprende: anticipo di 4.850 euro, 36 rate mensili da 149,50 euro e una maxirata finale da 14.521,50 euro.

Renault Captur Full Hybrid Per tutto il mese di febbraio 2023 la Renault Captur Full Hybrid Equilibre costa 25.550 euro anziché 26.700. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 6,25%, TAEG 7,57%, chilometraggio totale massimo di 30.000 km, in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km) comprende: anticipo di 7.700 euro, 36 rate da 189,30 euro e una maxirata finale di 16.378,50 euro.

Renault Captur Plug-in Hybrid 5.550 euro (da 34.650 a 29.100 euro): è questo lo sconto previsto dalle promozioni Renault – valide per tutto il mese di febbraio 2023 – e dagli incentivi statali (in caso di rottamazione di un veicolo usato da Euro 0 a Euro 4 di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi) sulla Captur Plug-in Hybrid Tecno. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 6,25%, TAEG 7,42%, chilometraggio totale massimo di 30.000 km, in caso di restituzione veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km) comprende: anticipo di 9.000 euro, 36 rate da 169,58 euro e una maxirata finale di 19.836 euro.

Renault Arkana TCe La Renault Arkana TCe costa ufficialmente 31.550 euro ma grazie alle promozioni – valide per tutto il mese di febbraio 2023 – sono sufficienti 30.200 euro per acquistarla. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 6,25%, TAEG 7,41%, chilometraggio totale massimo di 45.000 km, in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km) comprende: anticipo di 7.900 euro, 36 rate da 250,36 euro e una maxirata finale di 17.780 euro.

Renault Arkana Full Hybrid A febbraio 2023 la Renault Arkana Full Hybrid Techno costa 31.650 euro anziché 33.050. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 5,25%, TAEG 6,26%, chilometraggio totale massimo di 45.000 km, in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km) comprende: anticipo di 7.250 euro, 36 rate da 249,04 euro e una maxirata finale di 19.617,50 euro.