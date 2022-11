Le promozioni Toyota di novembre 2022 sono molto ricche: le vendite della Casa giapponese stanno andando alla grande ma questo non ha fermato le generose campagne di sconti del brand asiatico.

Le offerte più succose riguardano soprattutto SUV piccole, berline e SUV compatte, anche se non mancano proposte di altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni Toyota di novembre 2022

Toyota Aygo X La Toyota Aygo X Active costa ufficialmente 17.000 euro ma grazie alle promozioni di novembre 2022 bastano 14.500 euro per acquistarla. L’offerta – valida per vetture disponibili in stock immatricolate entro il 31 marzo 2023 ed esclusivamente in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi – può diventare ancora più vantaggiosa (14.000 euro) in caso di adesione al finanziamento Toyota Easy (TAN fisso 6,95%, TAEG 9,17%): anticipo di 3.680 euro, 47 rate da 118,76 euro e una maxirata finale da 7.700 euro.

Toyota Yaris Grazie alle promozioni Toyota di novembre 2022 sono sufficienti 17.250 euro – anziché 19.750 – per entrare in possesso della Yaris più economica in commercio: la 1.0 Active. L’offerta – valida per vetture immatricolate entro il 31 maggio 2023 ed esclusivamente in caso di rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno cinque mesi – può diventare ancora più conveniente (16.500 euro) se si aderisce al finanziamento Toyota Easy (TAN fisso 7,69%, TAEG 9,90%): anticipo di 5.500 euro, 47 rate da 138,92 euro e una maxirata finale da 7.837,50 euro.

Toyota Corolla A novembre 2022 la Toyota Corolla 1.8 Active costa 28.500 euro invece di 32.500: merito delle promozioni. L’offerta – valida su vetture immatricolate entro il 30 aprile 2023 ed esclusivamente in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi – può essere abbinata al finanziamento Toyota Easy (TAN fisso 7,69%, TAEG 9,07%): anticipo di 9.550 euro, prima rata a 30 giorni, 47 rate da 218,75 euro e una maxirata finale da 14.250 euro.

Toyota Prius Plug-in Da 43.700 a 37.200 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Toyota di novembre 2022 sulla Prius Plug-in. L’offerta – valida per vetture disponibili in stock immatricolate entro il 28 febbraio 2023 ed esclusivamente in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno cinque mesi – può essere abbinata al finanziamento Toyota Easy (TAN fisso 7,69%, TAEG 8,79%): anticipo di 9.950 euro, 47 rate da 378,55 euro e una maxirata finale da 16.740 euro.

Toyota Prius La Toyota Prius “entry level” – la Active – costa ufficialmente 30.900 euro ma grazie alle promozioni della Casa giapponese di novembre 2022 sono sufficienti 26.400 euro per acquistarla. L’offerta – valida solo per vetture disponibili in stock immatricolate entro il 31 gennaio 2023 ed esclusivamente in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi – può essere abbinata al finanziamento Toyota Easy (TAN fisso 7,69%, TAEG 9,15%): anticipo di 7.600 euro, 47 rate da 258,14 euro e una maxirata finale da 11.880 euro.

Toyota Supra Grazie allo sconto di 4.000 euro offerto dalle promozioni Toyota di novembre 2022 sono sufficienti 56.000 euro (anziché 60.000) per portarsi a casa la Supra Sport. L’offerta – valida per vetture immatricolate entro il 28 febbraio 2023 ed esclusivamente in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi – può essere abbinata al finanziamento Toyota Easy (TAN fisso 7,69%, TAEG 8,56%): anticipo di 20.700 euro, 47 rate da 398,17 euro e una maxirata finale da 26.600 euro.

Toyota Yaris Cross A novembre 2022 la Toyota Yaris Cross Active costa 25.300 euro anziché 28.050 euro. L’offerta – valida per vetture immatricolate entro il 31 maggio 2023 ed esclusivamente in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno cinque mesi – può diventare ancora più vantaggiosa (24.300 euro) in caso di adesione al finanziamento Toyota Easy (TAN fisso 7,69%, TAEG 9,11%): anticipo di 6.750 euro, 47 rate da 178,15 euro e una maxirata finale da 14.580 euro.

Toyota C-HR 28.650 euro (anziché 32.900): basta questa cifra a novembre 2022 per portarsi a casa la Toyota C-HR 1.8 Active. Merito delle promozioni, valide per vetture immatricolate entro il 31 maggio 2023 ed esclusivamente in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno cinque mesi. L’offerta può diventare ancora più conveniente (27.650 euro) se si aderisce al finanziamento Toyota Easy (TAN fisso 5,99%, TAEG 7,38%): anticipo di 9.050 euro, 47 rate da 208,33 euro e una maxirata finale da 13.133,75 euro.

Toyota Corolla Cross Le promozioni Toyota di novembre 2022 permettono di acquistare la Corolla Cross con 34.500 euro anziché 38.000. L’offerta – valida solo su vetture immatricolate entro il 30 giugno 2023 – va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Toyota Easy (TAN fisso 6,95%, TAEG 8,05%): anticipo di 10.800 euro, 47 rate da 268,41 euro e una maxirata finale da 17.250 euro.