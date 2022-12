Il mese di dicembre 2022 è ricco di promozioni Volkswagen, talvolta supportate da incentivi. I modelli della Casa tedesca si possono acquistare beneficiando di sconti corposi.

Le offerte più interessanti riguardano soprattutto SUV piccole, anche se non mancano proposte di altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni Volkswagen di dicembre 2022

Volkswagen up! La Volkswagen up! 1.0 5p. move up! costa ufficialmente 16.700 euro ma grazie alle promozioni di dicembre 2022 bastano 14.293 euro per acquistarla. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 8,89%, TAEG 11.32%) comprende: anticipo di 3.100 euro, 35 rate da 189 euro e una maxirata finale di 7.024,68 euro.

Volkswagen Polo Grazie alle promozioni Volkswagen di dicembre 2022 sono sufficienti 19.404 euro – anziché 21.950 – per entrare in possesso della Polo più economica in commercio: la 1.0 TSI Life. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 8,89%, TAEG 10,71%) comprende: anticipo di 4.100 euro, 35 rate da 219 euro e una maxirata finale di 11.183,96 euro.

Volkswagen Golf A dicembre 2022 la Volkswagen Golf 1.0 TSI costa 25.773 euro invece di 28.400: merito delle promozioni. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 8,89%, TAEG 10.38%) comprende: anticipo di 5.300 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale di 14.720,28 euro.

Volkswagen Taigo Da 27.500 a 25.065 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Volkswagen di dicembre 2022 sulla Taigo 1.0 TSI 110 CV R-Line. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 8,89%, TAEG 10,40%) comprende: anticipo di 5.500 euro, 35 rate da 269 euro e una maxirata finale da 14.737,80 euro.

Volkswagen T-Cross La Volkswagen T-Cross “entry level” – la 1.0 TSI Style – con il Tech Pack (App-Connect con funzione wireless per Apple CarPlay e Android Auto, Blind Spot disponibile solo per vetture in stock, fendinebbia e Park Pilot) costa ufficialmente 23.950 euro ma grazie alle promozioni della Casa teutonica di dicembre 2022 sono sufficienti 21.761 euro per acquistarla. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 7,99%, TAEG 9,57%) comprende: anticipo di 4.900 euro, 35 rate da 239 euro e una maxirata finale di 12.413,76 euro.

Volkswagen T-Roc Grazie allo sconto di 2.312 euro offerto dalle promozioni Volkswagen di dicembre 2022 sono sufficienti 28.388 euro (anziché 30.700) per portarsi a casa la T-Roc 1.0 TSI R-Line con l’aggiunta del Tech Pack (videocamera per retromarcia “Rear View”, Keyless – sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi e comandi vocali). Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 8,89%, TAEG 10,28%) comprende un anticipo di 6.300 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale di 16.826,67 euro.

Volkswagen T-Roc Cabriolet A dicembre 2022 la Volkswagen T-Roc Cabriolet 1.0 TSI costa 31.941 euro anziché 35.550. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 8,89%, TAEG 10,17%) comprende: anticipo di 7.200 euro, 35 rate da 319 euro e una maxirata finale di 19.484,95 euro.

Volkswagen Tiguan 32.458 euro (anziché 34.400): basta questa cifra a dicembre 2022 per portarsi a casa la Volkswagen Tiguan 1.5 TSI 131 CV. Merito delle promozioni. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 8,89%, TAEG 10,21%) comprende un anticipo di 7.200 euro, 35 rate da 399 euro e una maxirata finale di 16.952,32 euro.

Volkswagen ID.3 Le promozioni Volkswagen di dicembre 2022 e gli incentivi (vincolati alla rottamazione di un veicolo di categoria M1) permettono di acquistare la ID.3 con 33.314 euro anziché 40.150. L’offerta è valida solo per vetture in stock. Il finanziamento abbinabile (TAN fisso 8,89%, TAEG 10,16%) comprende: anticipo di 9.500 euro, 35 rate da 249 euro e una maxirata finale da 21.081,56 euro.