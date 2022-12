Tutte le Lamborghini in commercio

Una sportiva aerodinamica stabile e confortevole su strada e in pista caratterizzata da uno stile cattivo ma non esagerato.

La Lamborghini Huracán Tecnica è la variante più equilibrata della coupé emiliana. Sotto la pelle è identica alla STO: trazione posteriore e motore 5.2 V10 a benzina da 640 CV montato in posizione posteriore/centrale ma è diversa in tutto il resto.

Linee pure, essenziali ed equilibrate accentuate da un gioco di chiaroscuro tra le parti in nero e quelle in tinta: queste le caratteristiche principali di questo modello.

La Lamborghini Urus Pearl Capsule è una variante della grande SUV emiliana a trazione integrale caratterizzata da colori vivaci accompagnati da tocchi perlati. Senza dimenticare i cerchi in lega da 23″ neri lucidi con dettagli in tinta e la vernice nero brillante usata per il paraurti inferiore, i copribrancardi e il tetto. Il motore? Un 4.0 V8 biturbo benzina da 650 CV.

Lamborghini Urus S - 240.556 euro

La Lamborghini Urus S è la versione sportiva elegante della grande SUV a trazione integrale di Sant’Agata Bolognese. Sotto il cofano nasconde un motore 4.0 V8 biturbo benzina da 666 CV mentre per quanto riguarda lo stile segnaliamo i paraurti rivisti, i passaruota e il cofano in fibra di carbonio verniciato e la piastra paramotore in acciaio verniciata in nero.