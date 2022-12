Abarth 595 C: modello, prezzo, dotazione e foto

La Abarth 595 C è la variante “cabriolet” (montanti fissi e tetto apribile in tela) della citycar dello Scorpione. Una baby sportiva scoperta basata sulla seconda serie della Fiat 500.

In questa guida all’acquisto vi mostreremo nel dettaglio il listino della cittadina pepata “open air” torinese: prezzo, motore, accessori, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Abarth 595 C: le caratteristiche principali

La Abarth 595 C – nata nel 2010 e sottoposta a un restyling nel 2016 – è una cabrio in miniatura rivolta a chi vuole divertirsi e non può rinunciare al piacere di viaggiare con il vento tra i capelli. Agile nelle curve e con un motore grintoso, non brilla alla voce “praticità”: il bagagliaio – oltre a essere piccolo e poco accessibile – è privo di portellone.

Abarth 595 C: modello e prezzo di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche della Abarth 595 C. La “baby” cabriolet dello Scorpione è disponibile con un solo motore:

un 1.4 turbo benzina T-Jet da 165 CV

Abarth 595 C (28.800 euro)

La Abarth 595 C ospita sotto il cofano un brioso motore 1.4 turbo benzina T-Jet da 165 CV. Un propulsore che consente alla sportiva piemontese di raggiungere una velocità massima di 218 km/h e di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 7,3 secondi.

Abarth 595 C: la dotazione di serie

La dotazione di serie della Abarth 595 C comprende:

Performance

Motore 1.4 T-jet da 165 CV

Scarico sportivo con doppi terminali cromati

Sospensioni Koni FSD anteriori e posteriori

Esterni

Cerchi in lega da 17″ Montecarlo

Dettagli Tar Cold Grey

Fari DRL LED

Fendinebbia

Paraurti anteriore con griglia a nido d’ape e tampografia Abarth

Vetri posteriori e lunotto oscurati

Tappo antenna in alluminio

Interni

Sedili Abarth sportivi in tessuto nero con cuciture a rombi

Volante rivestito in Alcantara con fondo piatto e mirino, con dettagli in carbonio

Pomello cambio in alluminio

Fascia plancia Nero Opaco

Comfort

Alzacristalli elettrici anteriori

Climatizzatore manuale con filtro antipolline

Tecnologia/funzionalità

Uconnect 7″ DAB con CarPlay/Android Auto

Comandi audio al volante

Abarth 595 C: gli optional

La dotazione di serie della Abarth 595 C andrebbe a nostro avviso arricchita da tre optional fondamentali: il Pack Tech (900 euro: climatizzatore automatico e Uconnect Radio touch 7″ NAV), il Pack Turismo (1.500 euro: cerchi in lega da 17″ Turismo, sedili in pelle nera con cuciture a rombi e badge Turismo) e la vernice metallizzata (700 euro).

Abarth 595 C Turismo

La Abarth 595 C Turismo non esiste più: esiste però il Pack Turismo.

Abarth 595 C usata

Le Abarth 595 C si trovano facilmente di seconda mano: bastano poco più di 12.000 euro per portarsi a casa una Competizione del 2013.