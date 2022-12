BMW XM: modello, prezzo, dotazione e foto

In questa guida all’acquisto vi mostreremo nel dettaglio il listino dell’auto più potente di sempre della Casa bavarese: prezzo , motore, accessori, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

La BMW XM è una grande SUV ibrida plug-in benzina tedesca a trazione integrale nata nel 2022. Una Sport Utility sportiva estrema (nelle prestazioni e nel look) rivolta a chi vuole il massimo.

BMW XM: le caratteristiche principali

La BMW XM è una SUV ingombrante fuori (è lunga ben 5,11 metri) e molto spaziosa dentro (per i passeggeri). Il bagagliaio non ha una capienza eccezionale considerate le dimensioni esterne (527 litri) ma si riscatta quando si abbattono i sedili posteriori.

Una Sport Utility ibrida plug-in pesante in vendita a un prezzo indubbiamente alto (178.800 euro) ma non esagerato in rapporto ai contenuti offerti.