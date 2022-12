In questa guida all’acquisto troverete dieci auto sfiziose che costano 30.000 euro . L’elenco è composto soprattutto da vetture francesi e tedesche e da SUV piccole , anche se non mancano proposte di altri segmenti e di altre nazioni.

Non c’è bisogno di spendere cifre esagerate per acquistare auto interessanti.

Abarth 695 – 30.100 euro

La seconda generazione della Abarth 695 – variante più cattiva della 500 dello Scorpione – è una citycar sportiva torinese adatta a chi vuole divertirsi. Una “segmento A” agile nelle curve e scattante (solo 6,7 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h) spinta da un motore 1.4 turbo benzina T-Jet potente (180 CV) che predilige gli altri regimi. Un propulsore relativamente garbato quando serve e poco virtuoso quando si parla di consumi: 14,5 km/l dichiarati, colpa anche del cambio con sole cinque marce.

Una “baby” pepata piccola fuori (3,66 metri) e anche dentro: la versatilità non è il suo forte – non ha le porte dietro, è omologata solo per quattro e il bagagliaio è minuscolo – e i passeggeri posteriori hanno pochi centimetri a disposizione delle spalle e delle gambe. Migliorabile la dotazione di serie.