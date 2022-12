Le compatte diesel non piacciono più come un tempo ma restano la soluzione migliore per i macinatori di chilometri che vivono in zone non soggette ai blocchi del traffico.

In questa guida all’acquisto troverete dieci compatte diesel nell’allestimento “base” accomunate dall’offrire consumi molto bassi. L’elenco è composto soprattutto da vetture tedesche, anche se non mancano modelli di altre nazioni. Scopriamoli insieme.

Dieci compatte diesel “base”