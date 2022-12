In questa guida all’acquisto troverete dieci coupé molto diverse tra loro: modelli con prezzi che partono da poco più di 60.000 euro e arrivano a superare quota 200.000. L’elenco è composto soprattutto da vetture tedesche, anche se non mancano proposte di altre nazioni. Scopriamole insieme.

Il motore 2.0 turbo benzina TFSI ha una cilindrata contenuta che consente di risparmiare sull’assicurazione RC Auto ma ha un sound poco “cattivo” (stiamo parlando di un quattro cilindri in linea) e ha pochi cavalli – 320 – se rapportato alle altre proposte presenti in questo elenco.

La Ferrari Roma è la coupé più costosa presente in questa guida all’acquisto . La supercar di Maranello a trazione posteriore può vantare un abitacolo accogliente per due persone (meno per chi si accomoda dietro).

Lexus LC Hybrid Bespoke - 131.000 euro

La Lexus LC Hybrid Bespoke è una supercar full hybrid giapponese a trazione posteriore caratterizzata da un abitacolo ampio (per due, non per quattro) e da un comportamento stradale non molto agile nelle curve per via del peso elevato.

Il motore 3.5 V6 ibrido benzina – carente di coppia e di brio se paragonato alle altre proposte presenti in questa guida all’acquisto – è abbinato a una raffinatissima trasmissione a 10 rapporti simulati. In poche parole si tratta di un CVT che lavora in combinazione con un automatico tradizionale a quattro marce.