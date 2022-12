Le spider sono auto in via di estinzione: le sportive scoperte a due posti secchi sono vetture di nicchia rivolte a pochi appassionati che non vogliono rinunciare al piacere di guidare con il vento tra i capelli.

In questa guida all’acquisto troverete dieci spider molto diverse tra loro: modelli con prezzi che partono da meno di 40.000 euro e arrivano a superare abbondantemente quota 250.000. L’elenco è composto soprattutto da vetture italiane, anche se non mancano proposte di altre nazioni. Scopriamole insieme.

Dieci spider