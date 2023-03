In questa guida all’acquisto troverete dieci SUV medie elettriche che costano meno di 65.000 euro. L’elenco è composto soprattutto da vetture tedesche, anche se non mancano proposte provenienti da altre nazioni.

La categoria delle SUV medie è molto rappresentata tra le auto elettriche : basta dare un’occhiata al listino per trovare tante proposte a batteria in questo segmento.

La Hyundai Ioniq 5 Evolution è la variante più costosa della SUV media elettrica coreana ma è anche la vettura più accessibile tra quelle presenti in questa guida all’acquisto . Una crossover “tutto dietro” (motore da 228 CV e trazione posteriore) a batterie caratterizzata da un abitacolo generoso di centimetri per le gambe e le spalle.

Mercedes EQB 300 4Matic Premium - 64.500 euro

La Mercedes EQB 300 4Matic Premium è una SUV media elettrica tedesca a trazione integrale spinta da due motori (non molto pimpanti) in grado di generare una potenza totale di 228 CV. La proposta più costosa tra quelle analizzate in questa guida all’acquisto monta una batteria piccina (solo 66,5 kWh) ricaricabile solo fino a 100 kW in corrente continua. Alti e bassi alla voce praticità: se è vero che i centimetri a disposizione della testa di chi si accomoda dietro sono molti è altrettanto vero che il divano è stretto.