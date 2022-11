Ford Mustang Mach-E: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Ford Mustang Mach-E vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino dell’ecologica crossover americana: prezzi , motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Ford Mustang Mach-E: le caratteristiche principali

La Ford Mustang Mach-E è una SUV media non troppo ingombrante (poco più di 4,70 metri di lunghezza) che presenta alti e bassi alla voce “praticità”: se è vero che i passeggeri posteriori hanno tanti centimetri a disposizione nella zona delle gambe è altrettanto vero che le forme sportive della carrozzeria penalizzano lo spazio per le spalle e la testa. I due bagagliai, inoltre, non sono molto sfruttabili.