Lamborghini Urus: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della Sport Utility di Sant’Agata Bolognese: prezzi , motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Lamborghini Urus: le caratteristiche principali

La Lamborghini Urus è una delle SUV più esagerate in commercio: nel look, nelle prestazioni e nel prezzo. Una Sport Utility spaziosa, potente e cattiva incollata all’asfalto in grado di cavarsela egregiamente su strada, su pista e nell’off-road leggero. L’auto ideale per i padri di famiglia facoltosi…