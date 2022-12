Maserati Grecale: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della Sport Utility del Tridente: prezzi , motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

La Maserati Grecale è una delle SUV medie “premium” più spaziose in commercio (i passeggeri posteriori hanno tanti centimetri a disposizione delle spalle e delle gambe) ma anche una delle più ingombranti visto che supera abbondantemente i 4,80 metri di lunghezza.

Maserati Grecale: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Maserati Grecale. La gamma motori della SUV media emiliana è composta da quattro unità sovralimentate che mostrano le cose migliori agli alti regimi:

un 2.0 turbo MHEV mild hybrid benzina da 250 CV

un 2.0 turbo MHEV mild hybrid benzina da 300 CV

un 2.0 turbo MHEV mild hybrid benzina da 330 CV

un 3.0 V6 biturbo benzina da 530 CV

Maserati Grecale GT 250 (74.470 euro)

La Maserati Grecale GT 250 è la variante della Sport Utility del Tridente rivolta a chi non vuole pagare il superbollo e monta un motore 2.0 turbo MHEV mild hybrid benzina da 250 CV.

Maserati Grecale GT (74.470 euro)

La Maserati Grecale GT – la versione mild hybrid che ci sentiamo di consigliare – ospita sotto il cofano un motore 2.0 turbo MHEV “ibrido leggero” a benzina scattante (“0-100” in 5,6 secondi) e ricco di cavalli (300) e di coppia. Resta però un mezzo poco agile nelle curve per via del peso elevato.

Maserati Grecale Modena (85.200 euro)

La Maserati Grecale Modena è la versione ibrida più grintosa della SUV media del Tridente ma non è molto cattiva (330 CV, coppia migliorabile, lieve aumento prestazionale rispetto alla GT e un sound poco coinvolgente) se paragonata alle concorrenti a sei cilindri disponibili nella sua fascia di prezzo. Il cambio automatico (convertitore di coppia) a 8 rapporti, poi, preferisce le andature tranquille a quelle sportive.

Maserati Grecale Trofeo (114.950 euro)

La Maserati Grecale Trofeo è la variante più cattiva della Sport Utility modenese (nonché l’unica a benzina “pura”). Il motore 3.0 V6 biturbo benzina genera una potenza di 530 CV.