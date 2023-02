Alfa Romeo Giulia 2023: cambia poco dove serve

La seconda generazione dell’Alfa Romeo Giulia è una delle berline più divertenti in commercio, forse addirittura la più piacevole da guidare in assoluto. Una “segmento D” disponibile a trazione posteriore o integrale sviluppata sullo stesso pianale della Stelvio molto apprezzata dalla critica ma meno dal pubblico: colpa dell’assenza di una variante station wagon e di una dotazione tecnologica non all’altezza delle rivali. Un’auto analogica in un mondo sempre più digitale. In occasione del secondo restyling del 2023 gli ingegneri del Biscione sono intervenuti su quest’ultimo punto senza però lavorare sui motori, privi di qualsiasi tipo di elettrificazione: sempre e solo benzina o diesel “puri” e nessun mild hybrid. Nel nostro primo contatto abbiamo guidato l’unica (per ora) Alfa Romeo Giulia a benzina – la 2.0 Turbo – nella versione Veloce: scopriamo insieme i pregi e i difetti della berlina 4×4 con la coda lombarda. Le foto dell’Alfa Romeo Giulia 2023

Alfa Romeo Giulia: cosa è cambiato con il restyling 2023 I cambiamenti introdotti nel 2023 sull’Alfa Romeo Giulia sono praticamente gli stessi della “cugina” Stelvio (qui il test). La novità più rilevante all’esterno riguarda lo sguardo, con i fari anteriori Full-LED Adaptive Matrix di serie sull’intera gamma impreziositi da due funzioni: l’Adaptive Front Lighting System fornisce una regolazione continua dei fari anabbaglianti in base alla velocità e alle condizioni di guida mentre la Glare-Free High Beam Segmented Technology in scarse condizioni di luminosità rileva automaticamente il traffico frontale e/o nel senso opposto per evitare l’abbagliamento delle altre auto. Il nuovo allestimento Competizione è leggermente diverso da quello della Stelvio: le sospensioni attive e le pinze freno rosse Brembo sono standard ma i cerchi in lega bruniti di serie sono da 19″ anziché da 21″ e sono gli stessi montati dalla versione Veloce protagonista del nostro primo contatto. Per quanto riguarda le modifiche sotto la pelle segnaliamo i servizi di bordo Alfa Connect Services aggiornabili “over-the-air” (senza cioè bisogno di passare dal concessionario) e il nuovo quadro strumenti totalmente digitale da 12,3″ racchiuso nel cruscotto a “cannocchiale”. Il cliente può scegliere tra tre configurazioni per la visualizzazione della strumentazione: Evolved (valorizza l’area centrale dello schermo mantenendo i due quadranti laterali), Relax (si limita a fornire solo le informazioni principali) e Heritage (ispirato alle vetture degli anni ’60 e ’70 e contraddistinto da alcune soluzioni “vintage” come i numeri invertiti sull’estremità finale del tachimetro).

Alfa Romeo Giulia 2023: come va il motore 2.0 Turbo Il motore 2.0 turbo benzina da 280 CV montato dall’Alfa Romeo Giulia Veloce protagonista del nostro primo contatto – l’unico (per ora) propulsore a ciclo Otto della gamma – offre una buona risposta ma delude in allungo e oltretutto ha un sound poco coinvolgente. Nell’uso normale è garbato e regala consumi che si aggirano intorno ai 10 chilometri con un litro (il valore dichiarato è di 12,5 km/l) ma quando lo si sollecita cambia anima e offre prestazioni notevoli: solo 5,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

Alfa Romeo Giulia 2023: i motori La gamma motori dell’Alfa Romeo Giulia 2023 è per il momento composta da tre unità turbo: un 2.0 Turbo benzina da 280 CV

un 2.1 Turbodiesel da 160 CV

un 2.1 Turbodiesel da 211 CV A breve arriverà anche la variante Quadrifoglio, spinta da un propulsore 2.9 V6 biturbo benzina da oltre 510 CV.

Alfa Romeo Giulia 2023: prezzo alto, dotazione nella media L’Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo Veloce protagonista del nostro primo contatto costa molto (62.050 euro) e ha una dotazione di serie in linea con quella delle rivali: Interni Sedili sportivi in pelle

Bloccaggio differenziale posteriore

Sedili anteriori con fianchetti regolabili

Palette cambio al volante in alluminio

Inserti in alluminio

Sedili anteriori con regolazione elettrica a 6 vie riscaldati

Volante sportivo in pelle riscaldato

Pedaliera sportiva in alluminio

Cannocchiale Cluster 12,3″ Full TFT

Specchio retrovisore interno elettrocromico

Imperiale scura Esterni Cerchi in lega da 19″ bruniti diamantati performance

Badge Veloce silver

Cornice cristalli nera lucida

Finiture esterne Dark miron su calandra, terminali di scarico

Paraurti posteriore sportivo specifico Veloce

Fari full LED Matrix adattivi con funzionalità dinamiche

Doppio terminale di scarico nero

Fari posteriori Full LED con trattamento lente trasparente

Nuova griglia frontale con finitura nera lucida e calandra a V Silver

Coprimozzo Alfa Romeo Bianco e Nero

Calotte specchio nere Tecnologia sicurezza comfort Alfa Connect Navi 8,8″ Multitouch (Radio, Navigatore, Mp3, Aux-in, Bluetooth)

Sintonizzatore radio DAB

Integrazione Apple Car Play – Android Auto

Alfa Connected Services

Autonomous Emergency Brake (AEB) con riconoscimento pedoni

Lane Departure Warning (LDW)

Forward Collision Warning (FCW)

Integrated Brake System (IBS)

Specchietti esterni ripiegabili elettricamente

Integrazione Apple Car Play – Android Auto

Adaptive Cruise control

Keyless entry (porte anteriori)

Luce di cortesia su maniglie porte

Accensione automatica degli abbaglianti

Specchie retrovisori esterni elettrocromici

Wireless Charger

Sedile posteriore abbattibile 40/20/40 con poggiabraccio integrato

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Telecamera posteriore con griglie dinamiche

Parabrezza atermico

Ingresso USB posteriore

Certificato NFT

Alfa Romeo Giulia 2023: le novità in 5 punti Fari Full-LED Matrix adattivi

Inedita griglia del “trilobo”

Quadro strumenti digitale

Aggiornamenti “Over The Air” per gli Alfa Connect Services

Tecnologia NFT

Scheda tecnica Caratteristiche motore turbo benzina, 4 cilindri, 1.995 cc, 280 CV e 400 Nm di coppia Cambio automatico (convertitore di coppia) a 8 rapporti Velocità max 240 km/h Acc. 0-100 km/h 5,2 s Consumo 12,5 km/l Bagagliaio 380 litri Prezzo 62.050 euro

Dove l’abbiamo guidata Nel nostro primo contatto abbiamo guidato l’Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo Veloce tra Orino (Varese) e Arese passando per autostrade, strade statali ricche di curve e tratti urbani. La berlina lombarda si è confermata divertentissima da guidare: una vettura leggera e relativamente compatta per la categoria (meno di 4,70 metri di lunghezza) caratterizzata da un’eccellente distribuzione dei pesi, da uno sterzo estremamente preciso e da freni potenti e incisivi. Un bel pacchetto tecnico rafforzato da un cambio automatico (convertitore di coppia) rapido e fluido nei passaggi marcia. La Giulia non è un’auto per tutti: è rivolta a chi preferisce il piacere di guida al comfort (le sospensioni sono un po’ durette sulle sconnessioni pronunciate). La praticità, invece, è in linea con le concorrenti dirette: il divano è bello largo – anche se non molto accessibile – e il bagagliaio si difende bene, pur senza avere valori da record. NON TUTTI SANNO CHE – Varese ospita l’unica scuola europea in Italia.

Dove vorremmo guidarla Abbiamo guidato praticamente ovunque l’Alfa Romeo Giulia: è diventata più tecnologica e digitale ma è rimasta molto “old style” nella gamma motori. Non sarebbe stata una cattiva idea mettere propulsori mild hybrid benzina, soprattutto considerando che la stessa unità 2.0 della berlina del Biscione è già disponibile (più potente e in una variante ibrida “light”) sulle Maserati Ghibli e Grecale. Le concorrenti