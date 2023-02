Alfa Romeo Stelvio 2023: ora è più moderna

Più evoluzione che rivoluzione: il 2023 dell’Alfa Romeo Stelvio si è aperto con un (leggero) restyling che ha portato alla SUV del Biscione – disponibile a trazione posteriore o integrale e sviluppata sullo stesso pianale della Giulia – tante modifiche relative alla tecnologia e pochi cambiamenti estetici e tecnici. Le linee seducenti sono rimaste, giustamente, invariate così come la gamma motori, ancora priva di qualsiasi tipo di elettrificazione: non sarebbe stata una cattiva idea introdurre nella famiglia soluzioni mild hybrid. Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare l’Alfa Romeo Stelvio diesel più esclusiva (e costosa) in commercio: la 2.2 Turbodiesel 210 CV nel ricco allestimento Competizione: scopriamo insieme i pregi e difetti della Sport Utility 4×4 lombarda. Le foto dell’Alfa Romeo Stelvio 2023

Alfa Romeo Stelvio: cosa è cambiato con il restyling 2023 L’Alfa Romeo Stelvio è sempre stata considerata una SUV ottima da guidare con diverse lacune nella dotazione tecnologica: il “lifting” 2023 è intervenuto su questa mancanza introducendo numerose novità. Cominciamo dall’esterno. Di serie su tutta la gamma troviamo i gruppi ottici anteriori Full-LED Adaptive Matrix che presentano due innovazioni: l’Adaptive Front Lighting System che fornisce una regolazione continua dei fari anabbaglianti in base alla velocità e alle condizioni di guida e la Glare-Free High Beam Segmented Technology in scarse condizioni di luminosità rileva automaticamente il traffico frontale e/o nel senso opposto per evitare l’abbagliamento delle altre auto. Nell’abitacolo spiccano invece i servizi di bordo Alfa Connect Services aggiornabili senza bisogno di passare dal concessionario (“over-the-air”) e il nuovo quadro strumenti totalmente digitale da 12,3″ racchiuso in un classico cruscotto a “cannocchiale”. Tre i layout tra cui scegliere: l’Evolved valorizza l’area centrale dello schermo mantenendo i due quadranti laterali, il Relax si limita a fornire solo le informazioni principali mentre l’Heritage (caratterizzato da alcune chicche come i numeri invertiti sull’estremità finale del tachimetro) si ispira alle vetture sportive della Casa lombarda realizzate negli anni ’60 e ’70. Ultimo, ma non meno importante, l’arrivo del nuovo allestimento Competizione presente sulla vettura protagonista del nostro primo contatto: una versione che offre – tra le altre cose – le sospensioni attive, le pinze freno rosse Brembo e i cerchi in lega da 21″ bruniti a cinque fori.

Alfa Romeo Stelvio 2023: come va il motore 2.2 Turbodiesel 210 CV Il motore 2.1 turbodiesel da 209 CV dell’Alfa Romeo Stelvio Competizione protagonista del nostro primo contatto è una vecchia conoscenza: un propulsore dalla cilindrata impegnativa e dalla coppia corposa in grado di offrire prestazioni da sportiva DOC (“0-100” in soli 6,6 secondi) nonostante una cavalleria non esagerata. Un’unità dall’erogazione particolare: spiegandolo in termini semplici si sveglia tardi e va a letto presto ma in quel ridotto range di giri conquista. I consumi sono buoni: la Casa del Biscione dichiara una percorrenza di 15,6 km/l e a seconda dello stile di guida si oscilla tra i 10 e i 15 rilevati.

Alfa Romeo Stelvio 2023: i motori La gamma motori dell’Alfa Romeo Stelvio 2023 è per il momento composta da tre unità turbo: un 2.0 Turbo benzina da 280 CV

un 2.1 Turbodiesel da 160 CV

un 2.1 Turbodiesel da 209 CV A breve arriverà anche la variante Quadrifoglio, spinta da un propulsore 2.9 V6 biturbo benzina da oltre 510 CV.

Alfa Romeo Stelvio 2023: un buon rapporto prezzo/contenuti L’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbodiesel 210 CV Competizione protagonista del nostro primo contatto ha un prezzo interessante per i contenuti offerti (70.650 euro) e può vantare una ricca dotazione di serie: Interni Sedili sportivi in pelle con cuciture rosse

Logo Alfa Romeo Competizione su poggiatesta

Plancia in pelle, volante e pomello cambio con cuciture rosse

Sistema audio Hi-Fi con 14 altoparlanti, incl. subwoofer 900W Harman/Kardon

Alfa Active Suspension – Sospensioni attive

Bloccaggio differenziale posteriore

Sedili anteriori con fianchetti regolabili

Palette cambio al volante in alluminio

Inserti in alluminio

Sedili anteriori con regolazione elettrica a 6 vie riscaldati

Volante sportivo riscaldato

Pedaliera sportiva in alluminio

Cannocchiale cluster 12,3″ Full TFT

Specchietto retrovisore interno elettrocromico

Imperiale scura Esterni Cerchi in lega da 21″ a 5 fori bruniti

Badge specifici Competizione

Pinze freno rosse Brembo

Cristalli posteriori oscurati

Body kit Nero Vulcano

Cornice cristalli nera lucida

Finiture esterne Dark miron su calandra, terminali di scarico

Fari full led matrix adattivi e funzionalità dinamiche

Fari posteriori full led con trattamento lente oscurato

Coprimozzo Alfa Romeo Bianco e nero

Nuova griglia frontale con finitura nera lucida e calandra a V Silver

Calotte specchio nere Tecnologia sicurezza comfort Nuovo Alfa Connect Navi 8,8″ Multitouch (Radio, Navigatore, Mp3, Aux-in. Bluetooth)

Sintonizzatore radio DAB

Integrazione Apple Car Play – Android Auto

Alfa Connected Services

Autonomous Emergency Brake (AEB) con riconoscimento pedoni

Lane Departure Warning (LDW)

Forward Collision Warning (FCW)

Integrated Brake System (IBS)

Specchietti esterni ripiegabili elettricamente

Integrazione Apple Car Play – Android Auto

Adaptive Cruise Control

Keyless entry (porte anteriori)

Luce di cortesia su maniglie porte

Specchi retrovisori esterni elettrocromico

Wireless Charger

Portellone elettrico con Hand’s Free Tailgate

Sensori di parcheggio anteriori

Telecamera posteriore con griglie dinamiche

Specchietti retrovisori esterni elettrocromici

Presa ausiliaria 230/V 50HZ nel bagagliaio

Certificato NFT

Blind Spot Monitoring

Alfa Romeo Stelvio 2023: le novità in 5 punti Fari Full-LED Matrix adattivi

Inedita griglia del “trilobo”

Quadro strumenti digitale

Aggiornamenti “Over The Air” per gli Alfa Connect Services

Tecnologia NFT

Scheda tecnica Caratteristiche motore turbodiesel, 4 cilindri, 2.143 cc, 209 CV e 470 Nm di coppia Cambio automatico (convertitore di coppia) a 8 rapporti Velocità max 215 km/h Acc. 0-100 km/h 6,6 s Consumo 15,6 km/l Bagagliaio 525/1.600 litri Prezzo 70.650 euro

Dove l’abbiamo guidata Nel nostro primo contatto abbiamo guidato l’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbodiesel 210 CV Competizione tra Arese e Orino (Varese): un percorso vario caratterizzato da tratti autostradali, extraurbani e urbani che ci ha permesso di mettere alla prova la SUV lombarda. La crossover del Biscione è ancora un punto di riferimento nella categoria alla voce “piacere di guida”: un mezzo agilissimo nelle curve contraddistinto da uno sterzo precisissimo e da un impianto frenante potente ed efficace. Ottimo anche il lavoro del cambio automatico (convertitore di coppia) a 8 rapporti, rapido e fluido nei passaggi marcia. Pregi che non sono cambiati con il restyling, così come i difetti principali: una certa rumorosità del motore a gasolio, un’abitabilità non eccezionale e un bagagliaio (525 litri che diventano 1.600 quando si abbattono i sedili posteriori) non troppo ampio se paragonato a quanto offre la concorrenza. Stiamo d’altronde parlando di una SUV relativamente compatta per la categoria visto che è lunga meno di 4,70 metri. NON TUTTI SANNO CHE – La provincia di Varese ospita il secondo aeroporto più importante d’Italia: quello di Milano-Malpensa. Il Terminal 1 si trova nel comune di Ferno, il Terminal 2 a Somma Lombardo.

Dove vorremmo guidarla Abbiamo potuto guidare l’Alfa Romeo Stelvio praticamente ovunque. Avremmo solo voluto una versione mild hybrid benzina (magari ripresa da quella delle Maserati Ghibli e Grecale, il propulsore 2.0 usato come base è lo stesso): una tipologia di alimentazione molto richiesta di questi tempi. Le concorrenti