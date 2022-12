Audi RS 6 Avant: la station wagon quasi perfetta

L’auto perfetta non esiste ma l’Audi RS 6 Avant si avvicina molto a questo ideale. La variante più cattiva della quinta generazione della A6 Avant è una grande station wagon a trazione integrale spaziosissima per quattro (il sedile posteriore centrale non è dei più comodi) e in grado di regalare prestazioni paragonabili a quelle di una supercar (600 CV e uno “0-100” da 3,6 secondi). Non vi basta? Sappiate che il motore è mild hybrid e quindi non è soggetto ai blocchi del traffico.

La superfamiliare di Ingolstadt ha poco in comune con la tradizionale A6 station che incontrate regolarmente sulla corsia di sorpasso in autostrada e non solo per quanto riguarda la parte tecnica (oltre al propulsore 4.0 V8 ibrido leggero a benzina troviamo l’impronta a terra più ampia di 8 cm grazie ai passaruota maggiorati, l’impianto di scarico RS con due terminali ovali cromati e cerchi in lega fino a 22″). Le uniche parti della carrozzeria in comune sono infatti solo le portiere anteriori, il tetto e il portellone.

Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare l’Audi RS 6 Avant: scopriamo insieme i (molti) pregi e i (pochi) difetti di una sportiva versatile costruita con grande cura.