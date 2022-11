Audi S3 Sportback: sobrietà racing

La S3 Sportback è un modello particolare nella gamma Audi . La variante sportiva “garbata” della quarta generazione della compatta tedesca (sviluppata sullo stesso pianale della Volkswagen Golf) è una “segmento C” elegante a trazione integrale perfetta per chi cerca le prestazioni ma non ama apparire. Esteticamente è più simile a una A3 “normale” che alla cattivissima RS 3 Sportback ma nasconde sotto il cofano un motore 2.0 turbo benzina da ben 310 CV.

Audi S3 Sportback: cosa cambia nel design rispetto a una A3

L’Audi S3 Sportback si distingue esteticamente dalla A3 “standard” per l’ampia mascherina single frame esagonale con motivo a nido d’ape in nero titanio, per le grandi prese d’aria squadrate, per le calotte degli specchietti retrovisori in look alluminio e per i cerchi in lega da 18″ (da 19″ per l’allestimento sport attitude). Le feritoie tra calandra e cofano motore omaggiano la mitica Sport quattro del 1984 mentre la coda è impreziosita da un estrattore, da quattro terminali di scarico e da uno spoiler (disponibile anche in carbonio).

Dentro spiccano invece il pacchetto interno S line, gli inserti in alluminio e i sedili anteriori sportivi (parzialmente rivestiti con materiali ottenuti dal riciclo delle bottiglie in PET) con poggiatesta integrati, cuciture a contrasto e logo S sugli schienali.

Audi S3 Sportback: come va il motore 2.0 TFSI

Il motore 2.0 turbo benzina TFSI montato dall’Audi S3 Sportback è ricco di cavalli (310) e può vantare una cilindrata relativamente contenuta che contribuisce a mantenere a livelli “umani” i costi di gestione. Un propulsore – presente anche sotto il cofano delle Cupra Leon Sportstourer e Formentor – scattante (“0-100” in 4,8 secondi) e in grado di regalare una spinta corposa ai bassi regimi. I consumi sono in linea con quelli delle rivali: la Casa di Ingolstadt dichiara percorrenze superiori a 12 km/l ma nella realtà solo adottando uno stile di guida normale si riesce a stare sopra quota 10.

Audi S3 Sportback: la praticità non è il suo forte

Il divano posteriore dell’Audi S3 Sportback è largo ma i centimetri a disposizione delle gambe e della testa di chi si accomoda dietro non sono molti. Chi è abituato alle A3 a due ruote motrici potrebbe trovare il bagagliaio poco soddisfacente: il vano (325 litri che diventano 1.145 in configurazione a due posti) è più piccolo a causa del differenziale posteriore che toglie molto spazio.

Audi S3 Sportback: prezzo alto, dotazione da integrare

L’Audi S3 Sportback protagonista del nostro primo contatto costa parecchio (51.950 euro) e ha una dotazione di serie non molto ricca:

Pacchetti di equipaggiamento/design

Pacchetto luci interne parzialmente a LED

Cerchi/pneumatici

Cerchi in lega d’alluminio a 5 razze doppie a V in design S, grigio grafite 8 J x 18

Luce

Proiettori a LED con gruppi ottici posteriori a LED

Lavafari

Sensore luci/pioggia

Specchietti

Specchietto interno schermabile automaticamente, senza cornice

Specchietti retrovisori esterni in look alluminio

Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili, ripiegabili elettricamente e con funzione automatica di antiabbagliamento

Sistemi di chiusura

Chiave con telecomando con Safelock e avviamento Keyless-go

Antifurto

Sicura per bambini ad azionamento elettrico

Sistemi per il tetto e cristalli

Parabrezza in vetro insonorizzante

Ulteriori equipaggiamenti esterni

Griglia Singleframe con cornice cromata e motivo a nido d’ape con inserti lucidi

Inserto allo spoiler anteriore in grigio acciaio

Denominazione modello posteriore e badge “S3” sulla griglia anteriore

Paraurti con prese d’aria laterali dal look S line in grigio acciaio, longarine sottoporta in grigio acciaio e diffusore S posteriore con inserto lucido

Terminali di scarico cromati a sezione ovale, due a sinistra e due a destra

Spoiler S line posteriore verniciato nello stesso colore della carrozzeria

Modanature finestrini in nero

Sedili

Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori, a regolazione elettrica in senso orizzontale e verticale

Sedili anteriori regolabili elettricamente

Rivestimento in tessuto Puls/mono.pur 550 per interni S line per sedili sportivi

Poggiabraccia centrale anteriore in similpelle

Schienale del sedile posteriore ribaltabile

Sedili anteriori sportivi con poggiatesta integrati e fianchetti dei sedili pronunciati per un maggiore sostegno laterale in curva

3 poggiatesta posteriori regolabili manualmente

Inserti decorativi

Battitacchi anteriori con inserto in alluminio con logo S illuminato

Inserto alla plancia in alluminio Spektrum scuro, profili plancia e cruscotto con finitura effetto seta grigio platino

Cielo dell’abitacolo

Cielo vettura in tessuto nero

Volante ed elementi di comando

Sterzo progressivo

Volante multifunzione plus in pelle a 3 razze con bilancieri

Climatizzazione

Climatizzatore automatico bizona

Ulteriori equipaggiamenti interni

Pacchetto interni S line

Elementi in look alluminio per interni

Sistemi di fissaggio dei bagagli e sistemi portaoggetti

Pacchetto portaoggetti e vano bagagli

Infotainment

MMI radio plus

Audi smartphone interface

Ricezione radio digitale (DAB)

2 prese USB-C posteriori

Interfaccia Bluetooth

Audi virtual cockpit plus da 12,3″

Audi sound system

Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch

Audi connect Navigation & Infotainment plus

Chiamata di emergenza e assistenza con Audi connect Remote & Control

Sistemi di assistenza

Assistente agli ostacoli con assistente alla svolta (turn assist)

Freno di stazionamento elettromeccanico con assistenza alla partenza

Sistema di ausilio al parcheggio plus con assistente al parcheggio

Cruise Control

Adaptive speed assist (ACC)

Audi pre sense front

Lane departure warning

Tecnica e sicurezza

Freni anteriori e posteriori a disco con pinze verniciate in nero e logo S all’anteriore

Audi drive select per assetto di serie

Assetto sportivo specifico per modelli S ribassato di 15 mm

Start&stop system per il recupero di energia

Kit riparazione pneumatici

Airbag anteriori laterali integrati nello schienale, per la testa (proteggono i passeggeri anteriori e dei posti posteriori esterni in caso di collisioni laterali) e airbag centrale (riempie lo spazio tra i sedili anteriori per ridurre l’urto tra guidatore e passeggero in caso di impatto laterale)

Disattivazione airbag passeggero anteriore

i-Size per i sedili posteriori laterali

Indicatore perdita pressione pneumatici

Attrezzi di bordo

Kit primo soccorso e triangolo di emergenza, con due giubbottini d’emergenza

Sorprende dover pagare a parte accessori utili come gli abbaglianti automatici (120 euro) e la telecamera per retromarcia (500 euro). Senza dimenticare i tanti (troppi) ADAS optional.