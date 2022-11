DS 7: viaggiare in business class

Dietro un nome tutto nuovo – DS 7 – si nasconde in realtà il restyling della DS 7 Crossback: una SUV compatta “premium” francese, disponibile a trazione anteriore o integrale, rivolta a chi in una crossover cerca comfort ed eleganza.

Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la DS 7 più esclusiva (e costosa) del listino: la E-Tense 360. Scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

DS 7: cosa è cambiato rispetto alla DS 7 Crossback

Sono numerose le novità introdotte dalla DS 7. Nel frontale spiccano i nuovi fari DS Pixel LED Vision 3.0 più sottili: i moduli identificativi sono sempre tre ma il flusso luminoso è più potente e regolare e la portata è aumentata fino a 380 metri (per gli abbaglianti) e fino a 65 metri in città. Sul margine interno sono presenti due unità di gruppi ottici anabbaglianti e luci laterali che si illuminano insieme mentre sul margine esterno l’unità abbagliante Pixel presenta 84 LED su tre file. Da non sottovalutare, inoltre, le luci diurne DS Light Veil: un sistema composto da una luce di marcia diurna e da quattro elementi luminosi verticali costituito da 33 LED. La superficie in policarbonato incisa al laser viene dipinta all’interno per conferire un aspetto che alterna la luce a componenti in tinta con la carrozzeria.

Nella coda segnaliamo i fari posteriori a LED con effetto vortice (a scaglie e più sottili, ripensati con una finitura metallica scura) e il portellone posteriore e il logo rielaborati con linee più affilate e con il badge “DS Automobiles” posizionato dietro al posto del lettering Crossback.

Sotto il cofano troviamo il nuovo motore 1.6 turbo ibrido plug-in benzina da 360 CV oggetto del nostro primo contatto (un propulsore già visto sulla DS 9) mentre nell’abitacolo è impossibile non notare il rinnovato sistema di infotainment, migliorato ma ancora un po’ troppo macchinoso.

DS 7: come va la versione E-Tense 360

Non fatevi ingannare dai 360 CV e dalle prestazioni sportive (“0-100” in 5,6 secondi): la DS 7 E-Tense 360 protagonista del nostro primo contatto è una SUV compatta che predilige le andature rilassate. Il motore 1.6 turbo ibrido plug-in benzina – composto da un’unità termica da 200 CV e da due propulsori elettrici (uno anteriore da 110 CV e uno posteriore da 112 CV) – spinge forte quando viene sollecitato ma regala le cose migliori nei lunghi viaggi in famiglia: un’unità silenziosa abbinata a un cambio automatico (convertitore di coppia) a otto rapporti che regala passaggi marcia fluidi.

La versione più grintosa della crossover transalpina si distingue dalle “sorelle” meno potenti per il telaio ribassato di 1,5 cm, per la carreggiata più larga (+ 2,4 cm davanti, + 1 cm dietro), per i freni anteriori da 380 mm con pinze DS Performance e per i giganteschi cerchi in lega Brooklyn da 21″. Nelle curve, però, bisogna fare comunque i conti con un comportamento stradale più rassicurante che agile caratterizzato da sospensioni morbide e da uno sterzo un po’ troppo leggero.

DS 7: i motori

La gamma motori della DS 7 è composta da quattro unità sovralimentate:

un 1.6 turbo ibrido plug-in benzina E-Tense da 225 CV

un 1.6 turbo ibrido plug-in benzina E-Tense da 300 CV

un 1.6 turbo ibrido plug-in benzina E-Tense da 360 CV

un 1.5 turbodiesel BlueHDi da 131 CV

DS 7: prezzo e dotazione di serie

La DS 7 E-Tense 360 protagonista del nostro primo contatto ha un prezzo molto alto (74.100 euro) e una dotazione di serie ricchissima:

Black Pack

DS 360 Vision

DS Night Vision

Hi-Fi System Focal Electra

Antifurto

Interni in pelle Nappa

Plancia e tunnel in pelle Nappa

Sedili anteriori ventilati con funzione massaggio

Schienale sedili post regolabile elettricamente

Filtro antipolline e anti allergico

Vetri acustici stratificati

Parabrezza termico

Portellone posteriore apribile elettricamente

Easy Access portellone posteriore

DS Connected Pilot

Wireless Charging

Climatizzatore automatico bizona esteso

Tetto panoramico apribile

Pedaliera in alluminio

Telecamera di retromarcia

Orologio B.R.M. R180

Tappetini anteriori e posteriori con battitacco in alluminio

Sedili anteriori regolabili elettricamente

DS Pixel LED Vision

Bracciolo posteriore

Vetri posteriori oscurati

Sicurezza e assistenza alla guida

6 airbags

ABS, Emergency Brake, ESP e REF

Lane departure warning

Driver attention warning

Active Safety Brake fino a 140 km/h

Rilevatore bassa pressione pneumatici

Kit di riparazione pneumatici

Blind spot detection

Driver attention alert

Assistenza alla guida

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Cruise Control

DS Active Scan Suspension

Parabrezza oscurato e acustico

Sensori luci e pioggia

Comfort Access

Freno di stazionamento elettronico

Accensione auto senza chiavi

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Traffic Sign recognition

Interni e comfort

Retrovisore interno elettrocromatico

1 presa 12V in fila 1 e presa 12V nel bagagliaio

Retrovisori esterni richiudibili elettricamente

Bracciolo anteriore

Design

DS Wings cromate

DS logo projection

Sedili e materiali

Leva cambio in pelle

Volante in pelle multifunzione

Regolazione lunghezza seduta dei sedili anteriori

Regolazione lombare (sedile conducente)

Sedili posteriori frazionabili 2/3-1/3

Attacchi Isofix (sedile passeggero + 2 sedili posteriori)

Infotainment

DS Iris Touchscreen 12″ e riconoscimento vocale

DS Navigation con servizi connessi e aggiornamenti OTA

Digital Cockpit 12″

Radio DAB+ con 1 presa USB-C anteriore e Bluetooth

Apple CarPlay e AndroidAuto wireless

