Lamborghini Urus Performante: la super SUV

La Lamborghini Urus Performante è la variante più cattiva della grande SUV del Toro a trazione integrale . Una “super Sport Utility” rivolta a chi vuole il massimo – nelle prestazioni e nel look – spinta dallo stesso motore della S ma più efficace da guidare su strada e in fuoristrada.

Dentro spiccano gli interni in Alcantara mentre per quanto riguarda le modifiche tecniche segnaliamo le nuove molle in acciaio, il telaio ribassato di 20 mm, la carreggiata più ampia di 16 mm, i passaruota maggiorati in fibra di carbonio e lo scarico sportivo Akrapovic in titanio leggero.

La Lamborghini Urus Performante condivide con la S il motore – un 4.0 V8 biturbo benzina da 666 CV – ma si distingue esteticamente per un look più aggressivo: paraurti anteriore con linee inedite e nuove air curtains, splitter in fibra di carbonio, prese d’aria frontali nere, maniglie nere delle porte, un nuovo condotto che convoglia il flusso dell’aria sulle ruote davanti, un’inedita presa d’aria sul cofano e uno spoiler posteriore con pinne laterali in fibra di carbonio.

Lamborghini Urus Performante: com’è e come va

Nonostante la cavalleria identica alla S la Lamborghini Urus Performante è molto più coinvolgente da guidare grazie alle modifiche precedentemente citate. Più leggera di 47 kg rispetto alla Urus “base”, può raggiungere una velocità massima di 306 km/h (contro i 305 della S) e scatta da 0 a 100 chilometri orari in 3,3 secondi (anziché 3,5). Prestazioni da supercar per una delle SUV più mostruose in commercio: l’erede spirituale della leggendaria LM002.

Su strada si può fare affidamento su un assetto rigido, su uno sterzo reattivo e su un cambio automatico (convertitore di coppia) a 8 rapporti capace di regalare passaggi marcia fluidi. Gli pneumatici di serie sono Pirelli P Zero (285/40 ZR22 all’anteriore e 325/35 ZR22 al posteriore) ma chi va spesso in pista può optare per gomme semislick evoluzione delle Pirelli P Zero Trofeo R.

Le modalità di guida sono tre: Strada (ottimo assorbimento delle asperità), Sport (risposta migliorata dell’acceleratore e ruote sterzanti posteriori più agili alle basse velocità e stabili a quelle elevate) e Corsa (assenza di rollio in curva grazie anche alle barre antirollio attive). Per chi affronta spesso superfici sterrate ad alta velocità è inoltre prevista la modalità Rally, che esalta il carattere sovrasterzante della vettura grazie ai sistemi antirollio e di ammortizzazione ottimizzati per le superfici più estreme.

Per quanto riguarda il resto la Performante conserva gli stessi pregi e difetti delle altre Lamborghini Urus: una Sport Utility versatile e divertente nelle curve penalizzata da un sistema di infotainment poco reattivo.