Lamborghini Urus S: cattiveria esclusiva

La Lamborghini Urus S è una variante della grande SUV del Toro a trazione integrale rivolta a chi vuole il massimo delle prestazioni ma non può rinunciare all’eleganza. Il motore è lo stesso della Performante però il look è decisamente più sobrio. Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la Lamborghini Urus S: scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

Lamborghini Urus S: cosa cambia rispetto alla “normale” Il motore 4.0 V8 biturbo benzina della Lamborghini Urus S ha 16 CV in più rispetto a quello della versione “base” (666 CV contro 650) mentre per quanto riguarda lo stile segnaliamo i paraurti rivisti, i passaruota e il cofano in fibra di carbonio e la piastra paramotore in acciaio verniciata in nero. Buone, come sempre, le finiture: ottimi materiali e assemblaggi discreti.

Lamborghini Urus S: com’è e come va Alla guida la Lamborghini Urus S non è molto diversa da quella “standard” da noi provata cinque anni fa. Le prestazioni sono praticamente identiche – un decimo di secondo in meno sullo “0-100” (3,5 secondi anziché 3,6) e 16 cavalli in più – così come l’eccellente comportamento stradale. La grande SUV emiliana è incollata all’asfalto: una crossover tanto agile quanto rassicurante nelle curve abbastanza comoda nei lunghi viaggi – la taratura delle sospensioni tende giustamente al rigido ma mai in modo fastidioso – e divertente nel misto. Una supercar per famiglie spaziosa e versatile contraddistinta da un cambio (automatico a 8 rapporti, convertitore di coppia) fluido nei passaggi marcia, da un impianto frenante potente e da uno sterzo pronto. I consumi sono ovviamente alti – guidando in modo normale si riesce a stare sopra quota 5 km/l – mentre dal sistema di infotainment ci saremmo aspettati una maggiore reattività.

Lamborghini Urus S: prezzo e dotazione di serie La Lamborghini Urus S protagonista del nostro primo contatto costa 240.556 euro e ha una dotazione di serie che comprende, tra le altre cose: Motore 4.0 V8 biturbo benzina da 666 CV

Nuovo sistema di scarico

Nuovo design del paraurti anteriore

Elemento sottoscocca in acciaio inox verniciato nero opaco

Design a linee nere orizzontali della griglia anteriore

Cofano alleggerito in fibra di carbonio verniciata

Prese d’aria nero opaco

Parte inferiore del paraurti posteriore verniciata in nero opaco

Scarico a doppio terminale in acciaio spazzolato

Navigatore

Scheda tecnica Caratteristiche motore biturbo benzina, 8 cilindri a V, 3.996 cc, 666 CV Cambio automatico (convertitore di coppia) a 8 rapporti Trazione integrale permanente Dimensioni 5,11/2,02/1,64 metri Acc. 0-100 km/h 3,5 s Consumi 7,1 km/l Prezzo 240.556 euro

Dove l’abbiamo guidata Nel nostro primo contatto abbiamo guidato la Lamborghini Urus S in Danimarca tra Gilleleje e Helsingør: un breve percorso affrontato ad andature tranquille che non ci ha permesso di mettere alla prova le prestazioni pazzesche del motore. NON TUTTI SANNO CHE – William Shakespeare ha ambientato nel castello di Kronborg a Helsingør il dramma Amleto. Dove vorremmo guidarla Avremmo voluto guidare la Lamborghini Urus S in pista per sfruttarla al massimo. Sarà per un’altra volta… Le concorrenti