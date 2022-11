Nuova Mercedes GLC: spazio, lusso ed efficienza

Il propulsore – caratterizzato da prestazioni in linea con le rivali (219 km/h di velocità massima e 8 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari) – si riscatta alla voce consumi : guidando in modo normale si sta tranquillamente sopra quota 15 km/l. Un valore impressionante, soprattutto se si considera il peso elevato del corpo vettura: 2.000 kg in ordine di marcia.

La posizione di seduta alta consente di dominare il traffico ma la plancia (costruita con cura) è dominata da comandi touch poco intuitivi. Non molto reattivi quelli sul volante: per abbassare la velocità del cruise control bisogna premere più volte il relativo “pulsante” tattile sulla razza sinistra.

Dove l’abbiamo guidata

Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la Mercedes GLC 220d AMG Premium tra Milano e Maggiora, in provincia di Novara. Un tour prevalentemente autostradale impreziosito da un percorso off-road impegnativo.

La Sport Utility della Stella punta più sul comfort che sul piacere di guida: l’ottimo cambio automatico (convertitore di coppia) a 9 rapporti regala passaggi marcia fluidi mentre lo sterzo e l’impianto frenante sono nella media del segmento. Una vettura morbida (ma non in modo esagerato, per fortuna) sulle buche che non ama fare le corse: stiamo pur sempre parlando di un mezzo per famiglie pesante due tonnellate.

NON TUTTI SANNO CHE – Maggiora ospita il GP d’Italia del campionato mondiale di motocross.

Dove vorremmo guidarla

Avremmo voluto guidare la Mercedes GLC senza il pacchetto tecnico (optional a 3.403,80 euro) con Airmatic e asse posteriore sterzante. Questi due elementi, presenti sulle vetture del nostro test, hanno contributo a migliorare il voto in pagella nella materia “comportamento stradale”.

Le concorrenti