Renault Austral: piacere di guida e bassi consumi

Un nome nuovo, un design completamente rivisto e motori solo ibridi sotto il cofano: la Renault Austral non si accontenta di rimpiazzare la valida ma anonima Kadjar ma punta a rivoluzionare il segmento delle SUV compatte. La crossover francese – sviluppata sullo stesso pianale (modificato) della Mégane – è già ordinabile mentre per le prime consegne bisognerà attendere dicembre 2022.

Renault Austral E-Tech: come funziona il sistema full hybrid

Il sistema ibrido benzina della Renault Austral E-Tech protagonista del nostro primo contatto genera una potenza totale di 199 CV ed è composto da un motore 1.2 turbo tre cilindri a benzina da 131 CV, da due unità elettriche (un e-motor di trazione da 68 CV che permette anche di ricaricare la batteria e un generatore ad alta tensione che garantisce l’avviamento del propulsore termico e le cambiate e contribuisce alla ricarica degli accumulatori), una batteria di trazione da 2 kWh su rete da 400V e una trasmissione automatica con innesto a denti.

Il cambio associa due rapporti per il motore elettrico principale e quattro per l’unità termica: nella guida tranquilla se la cava bene ma non brilla in reattività quando si cerca il brio.