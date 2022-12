Icon Wheels per Alfa Romeo

Elettrificata ma con la stessa grinta di sempre. Alfa Romeo Tonale sta al passo coi tempi, muovendo un primo passo importante verso l’elettrificazione. L’ultima arrivata è, infatti, la versione plug-in ed è, ça va sans dire, la prima Alfa Romeo con la spina. A lei spetta il compito di aprire le danze a un futuro (nel 2027) 100% a zero emissioni.

Sulla versione in prova per Icon Wheels, al motore termico turbo benzina 4 cilindri 1.300, che fornisce trazione alle ruote anteriori, è abbinato un propulsore elettrico con una potenza di picco di 90 kW al posteriore, per un totale complessivo di 280 CV.

Si tratta di un esempio di “sportività efficiente”. Performance d’eccellenza sì, con trazione integrale tipica del DNA Alfa. A bordo di Tonale Plug-in Hybrid Q4 si ha la certezza di trovare il tipico feeling di guida di Alfa Romeo. Che tradotto significa leggerezza, agilità e dinamica di guida da prima della classe.

E a esaltare le doti di Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid, ci pensa il selettore di guida D.N.A che diventa simbolo di “efficient spotness”. Tre modalità di guida: Dynamic, per massimizzare le performance della vettura, “natural”, che imposta la guida ibrida a trazione integrale e “Advance Efficiency”, calibrata per ottenere la massima efficienza energetica nella guida in full electric.

Ideale per i viaggi lunghi, comoda, confortevole con tutti gli ADAS di ultima generazione, Tonale Plug-In Q4 ha un’autonomia di oltre 600 Km, ma possiamo anche decidere di usarla nella sola modalità elettrica: in questo caso le batterie garantiscono una percorrenza di circa 80 Km, dunque ideale soprattutto per gli spostamenti cittadini. I tempi di ricarica sono veloci: meno di due ore e mezza per un pieno di corrente.

Poco più di una pausa pranzo.