Stake.com è il nuovo title sponsor della scuderia Alfa Romeo nel Mondiale F1 2023: il casino online con sede a Curaçao ha preso il posto della compagnia petrolifera polacca Orlen, passata ad AlphaTauri.

Non è la prima volta che Stake.com investe nel mondo dello sport: il suo logo compare ad esempio sulle maglie da calcio di due squadre inglesi (l’Everton in Premier League e il Watford in Championship).