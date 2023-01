La Scuderia Ferrari ha annunciato un nuovo sponsor per la squadra di F1: Harman Automotive.

L’azienda statunitense (filiale di Samsung Electronics) è focalizzata sulla customer experience in campo automobilistico, ovvero l’ottimizzazione delle sensazioni del cliente in auto, e lavorerà con la Casa di Maranello su più ambiti con lo scopo di portare sul mercato un’esperienza in abitacolo di ultima generazione.