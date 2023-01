Ferrari F1, gli sponsor

La Ferrari è la regina della F1: il team di Maranello può vantare nel proprio palmarès 16 Mondiali Costruttori e 242 GP vinti. Il team emiliano non conquista un titolo iridato da parecchio tempo ma resta il più prestigioso del Circus. Per un’azienda è un onore comparire come sponsor sulla livrea rossa più famosa al mondo.

Di seguito troverete un elenco completo degli sponsor della Scuderia Ferrari con una breve spiegazione relativa a cosa producono le società che investono nella squadra modenese.