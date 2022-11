F1 2022: Verstappen vince anche ad Abu Dhabi

Nell’ultima gara di sempre nel Circus per Sebastian Vettel e (forse) per Daniel Ricciardo la Ferrari si è presa il secondo posto nel campionato Piloti con Leclerc e tra i Costruttori (grazie anche alla quarta piazza di Carlos Sainz Jr.).

8 /10

Sergio Pérez (Red Bull)

Quattro podi negli ultimi sei GP non sono bastati a Sergio Pérez per prendersi il secondo posto nel Mondiale F1 2022. Poco male: questa stagione è stata la migliore di sempre per il driver messicano.

Partito secondo, è rientrato 7° nel traffico dopo il primo pit-stop al 16° giro ma tre tornate dopo è tornato in zona podio in seguito alla sosta di Hamilton e al 22° giro si è ritrovato in seconda posizione grazie alla fermata ai box di Leclerc. Al 34° giro ha cambiato nuovamente le gomme e dalla sesta piazza ha provato ad andare a prendere Leclerc. Al 47° giro si è preso il terzo posto dopo un bel duello vinto contro Hamilton ma non è stato sufficiente per impensierire la prima guida Ferrari.