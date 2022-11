F1 2022: Verstappen domina anche il GP di Città del Messico

Credits: Clive Mason - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Credits: RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images

Credits: CARLOS PEREZ GALLARDO/POOL/AFP via Getty Images

Dopo aver conquistato la pole position è partito in modo perfetto e dopo il pit-stop al 26° giro è rientrato terzo. Passato al secondo posto dopo quattro tornate in seguito alla sosta di Hamilton, è tornato definitivamente al comando dopo la sosta di Russell.

Scattato secondo, si è fatto beffare al via da Hamilton e Pérez e solo grazie ai pit-stop altrui è riuscito a scalare qualche posizione (terzo al 24° giro dopo la sosta di Checo, secondo due tornate dopo in seguito al cambio gomme di Verstappen e addirittura primo tra il 30° e il 36° giro sfruttando la fermata del compagno Lewis). Al momento di cambiare pneumatici è tornato fuori dalla “top 3”.

Per George Russell si tratta della quarta corsa consecutiva fuori dal podio: il pilota britannico ha tagliato il traguardo in quarta posizione e si è preso il punto bonus del giro veloce.

Il driver britannico è partito terzo ma ha passato al via Russell e si è ritrovato al comando al 26° giro dopo il pit-stop di Verstappen. Quattro tornate dopo ha effettuato il cambio gomme rientrando terzo e si è ripreso la seconda piazza al 36° giro dopo la sosta del compagno George.

7 /10

Sergio Pérez (Red Bull)

Il terzo posto di Sergio Pérez nel GP di Città del Messico coincide con il terzo podio del pilota messicano negli ultimi quattro appuntamenti del Mondiale F1 2022.

Scattato quarto, ha superato al via Russell ma al 23° giro ha perso tempo a causa di un pit-stop lunghissimo. Solo dodici tornate dopo (in seguito alla sosta di George) è rientrato in “top 3”.