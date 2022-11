Il GP di San Paolo – penultima tappa del Mondiale F1 2022 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Nella corsa sudamericana Sergio Pérez proverà a consolidare il secondo posto iridato incrementando il vantaggio su Charles Leclerc mentre la Ferrari cercherà di aggiudicarsi matematicamente la “medaglia d’argento” nel campionato Costruttori.

F1 2022 – GP San Paolo: cosa aspettarsi

Il circuito di Interlagos – sede del GP di San Paolo, penultimo appuntamento del Mondiale F1 2022 – è un tracciato corto molto usurante per gli pneumatici. La pioggia prevista per l’intero weekend potrebbe incidere in modo pesante sull’esito della gara, vinta lo scorso anno da Lewis Hamilton.

Per la terza (e ultima) volta nella stagione assisteremo alle qualifiche sprint: sabato si terrà una sprint race che determinerà la griglia di domenica e assegnerà punti ai primi otto classificati (8 al primo, 7 al secondo e così via). Di seguito troverete il calendario del Gran Premio di San Paolo 2022, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.