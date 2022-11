F1 2022: Russell vince a San Paolo, doppietta Mercedes

Strepitoso George Russell. Il pilota britannico ha ottenuto la prima vittoria in carriera nel Mondiale F1 dominando il GP di San Paolo 2022 davanti al compagno Lewis Hamilton e a Carlos Sainz Jr. (Ferrari).

Charles Leclerc – quarto nonostante un inizio di gara complicato (toccato da Norris al 7° giro, è finito contro le barriere rompendo l’ala) – è riuscito a raggiungere al secondo posto della classifica iridata Sergio Pérez. Il driver messicano – 7° al traguardo – avrebbe potuto guadagnare due punti e farsi cedere la sesta piazza dal compagno Verstappen ma Max ha disobbedito agli ordini di scuderia. Mondiale F1 2022 – GP San Paolo: le pagelle

10 /10 George Russell (Mercedes)

George Russell è stato perfetto a San Paolo: terzo nelle qualifiche di venerdì e primo nelle qualifiche sprint di ieri, oggi ha dominato la corsa ottenendo il primo successo in carriera e il punto bonus del giro veloce. Partito bene, ha ceduto il comando della gara solo al 25° giro dopo il primo pit-stop ma lo ha ripreso definitivamente quattro tornate dopo in seguito alla sosta del compagno Hamilton.

9 /10 Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton nel GP di San Paolo ha conquistato il terzo secondo posto consecutivo: ora gli manca solo la vittoria. Dopo l’ottavo tempo nelle qualifiche del venerdì e la terza piazza nelle qualifiche sprint, è scattato secondo approfittando della penalizzazione di Sainz Jr. ed è stato toccato da Verstappen nella prima ripartenza post safety-car. Rientrato in zona podio al 18° giro dopo il pit-stop di Carlos, è balzato al comando alla 25° tornata in seguito alla sosta del compagno Russell ma quattro giri dopo ha cambiato le gomme. Tornato terzo al giro numero 37 dopo la seconda sosta di Sainz Jr., si è preso la seconda piazza al 45° giro con un sorpasso su Pérez ma quattro tornate dopo è rientrato terzo per via della seconda sosta. Al 54° giro è balzato al secondo posto dopo la terza sosta di Sainz Jr. e nel finale non è mai stato in grado di impensierire King George.

8 /10 Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

Carlos Sainz Jr. è tornato sul podio dopo tre gare a secco conquistando il terzo posto nel GP di San Paolo, penultimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Quinto nelle qualifiche del venerdì e secondo nelle qualifiche sprint di ieri, è stato costretto a partire settimo a causa delle cinque posizioni di penalità in griglia rimediate per aver cambiato il motore endotermico. Entrato in zona podio già al nono giro con un sorpasso su Norris, ha effettuato il primo pit-stop al 18° giro ed è tornato terzo alla 29° tornata approfittando della sosta di Hamilton. Dopo il secondo cambio gomme al 37° giro, si è ripreso la “top 3” undici tornate dopo in seguito alla sosta ai box di Pérez ed è balzato in seconda posizione poco dopo grazie al pit-stop anticipato di Lewis. Al 54° giro ha sfruttato la Virtual Safety Car per cambiare ancora gli pneumatici e dopo la seconda safety-car ha superato Sergio prendendosi la terza piazza definitiva.

7 /10 Max Verstappen (Red Bull) Dopo tre successi consecutivi Max Verstappen si è dovuto accontentare del sesto posto a San Paolo. Il pilota olandese ha centrato il secondo miglior tempo nelle qualifiche del venerdì, è arrivato quarto nelle qualifiche sprint di ieri ed è scattato dalla terza posizione grazie alla penalità di Sainz Jr.. Il campione del mondo in carica ha rovinato la propria corsa dopo la prima safety-car prendendosi cinque secondi di penalizzazione in seguito a un contatto con Hamilton. Rimasto nelle retrovie per l’intera gara, è stato protagonista di un finale controverso disobbedendo per due volte agli ordini di scuderia. La prima volta quando – mentre era settimo – ha superato il compagno Pérez togliendogli punti fondamentali per il secondo posto nel Mondiale F1 2022, la seconda volta quando – mentre era sesto – si è rifiutato di ridare la posizione al messicano prima della bandiera a scacchi.

10 /10 Mercedes Oggi le Mercedes sono state le vetture più veloci in pista e probabilmente lo saranno anche domenica prossima. A San Paolo le frecce d’argento hanno regalato alla Casa tedesca una doppietta che mancava da due anni (Imola 2020) mentre era dal GP del Canada 2010 (Hamilton primo, Button secondo) che non si vedevano due piloti inglesi sui due gradini più alti del podio.

Mondiale F1 2022 – I risultati del GP di San Paolo Prove libere 1 1 Sergio Pérez (Red Bull) 1:11.853

2 Charles Leclerc (Ferrari) 1:11.857

3 Max Verstappen (Red Bull) 1:11.861

4 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:12.039

5 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:12.040 Qualifiche 1 Kevin Magnussen (Haas) 1:11.674

2 Max Verstappen (Red Bull) 1:11.877

3 George Russell (Mercedes) 1:12.059

4 Lando Norris (McLaren) 1:12.263

5 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:12.357 Prove libere 2 1 Esteban Ocon (Alpine) 1:14.604

2 Sergio Pérez (Red Bull) 1:14.788

3 George Russell (Mercedes) 1:14.916

4 Fernando Alonso (Alpine) 1.15.049

5 Max Verstappen (Red Bull) 1:15.098 Qualifiche sprint 1 George Russell (Mercedes) 30:11.307

2 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) + 4,0 s

3 Lewis Hamilton (Mercedes) + 4,5 s

4 Max Verstappen (Red Bull) + 10,5 s

5 Sergio Pérez (Red Bull) + 11,9 s