Red Bull ha svelato la foto della livrea della RB19: la monoposto austriaca – la vettura da battere nel Mondiale F1 2023 – cercherà di conquistare anche quest’anno il titolo Costruttori e il campionato Piloti.

La novità principale rispetto alla scorsa stagione è il “cambio di motorista”: dopo aver corso nel 2022 con motori RBPT (Red Bull Powertrains, società britannica creata in seguito al ritiro di Honda per sviluppare le power-unit giapponesi) quest’anno i propulsori saranno denominati Honda RBPT.

Durante la presentazione della vettura a New York è stato annunciato anche l’accordo tra Ford e Red Bull Powertrains per la realizzazione del propulsore ibrido di nuova generazione. In poche parole dal 2026 le scuderie Red Bull e AlphaTauri correranno con motori molto probabilmente marchiati Ford RBPT.

Red Bull RB19: i piloti

Max Verstappen – nato il 30 settembre 1997 a Hasselt (Belgio) – corre in F1 dal 2015 (una stagione e mezza con la Toro Rosso e sei stagioni e mezza con la Red Bull) e ha conquistato due Mondiali (2021, 2022), 35 vittorie, 20 pole position, 21 giri veloci e 77 podi. Prima di correre nel Circus si è aggiudicato nel 2014 i Masters di F3.

Sergio Pérez – nato il 26 gennaio 1990 a Guadalajara (Messico) – corre in F1 dal 2011 (due stagioni con la Sauber, una con la McLaren, cinque con la Force India, due con la Racing Point e due con la Red Bull) e ha conquistato un terzo posto nel Mondiale 2022, 4 vittorie, 1 pole position, 9 giri veloci e 26 podi. Il suo palmarés pre-Formula 1 comprende un campionato britannico F3 nella National Class nel 2007.