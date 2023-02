F1 2023 – Cosa cambia nel regolamento

Il regolamento del Mondiale F1 2023 non sarà molto diverso da quello dello scorso anno: i cambiamenti più rilevanti riguarderanno l’aerodinamica e la sicurezza. Scopriamo insieme le novità principali rispetto al 2022.

F1 2023 – Le novità del regolamento

Aerodinamica

Le modifiche più importanti coinvolgeranno prevalentemente il fondo delle monoposto, al fine di evitare il fenomeno del porposing: il plank (la parte centrale) avrà un’altezza minima aumentata di 1 cm mentre i bordi laterali si alzeranno di ulteriori 1,5 cm (e non potranno flettere per più di 5 mm. Non è tutto: gli specchietti retrovisori saranno più grandi di un terzo e all’ala anteriore verranno imposti nuovi vincoli alla zona di raccordo tra i quattro profili e le bandelle verticali esterne degli endplate.

Peso

Il peso minimo scenderà da 798 a 796 kg mentre quello delle power unit salirà da 150 a 151 kg.

Pneumatici

Pirelli introdurrà per il Mondiale F1 2023 una nuova struttura rinforzata che consentirà di ridurre le pressioni, migliorando l’aderenza all’anteriore e contrastando così il sottosterzo. Ci sarà inoltre una sesta mescola slick chiamata C0 che verrà inserita tra la C2 e la vecchia C1.

Sicurezza

Il nuovo roll-bar diventerà più grande e resistente: altezza aumentata da 90 a 95 cm rispetto al piano di riferimento e un raggio di curvatura di almeno 2 cm. Questa componente dovrà inoltre essere in grado di resistere a test di maggiori rispetto al 2022 per scongiurare cedimenti in caso di incidente.

Sprint race

Quest’anno saranno 6 anziché 3: Azerbaigian, Austria, Belgio, Qatar, USA e San Paolo.