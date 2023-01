Scuderia Ferrari: arriva il nuovo sponsor Genesys

Genesys è uno dei nuovi sponsor della Scuderia Ferrari: il logo dell’azienda statunitense comparirà sulle monoposto di F1 che prenderanno parte al Mondiale F1 2023 con Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. ma anche sulla 499P che affronterà il campionato endurance WEC e la 24 Ore di Le Mans.

Genesys – società americana specializzata in software con uffici in cinquanta Paesi del mondo e clienti in oltre cento – è una delle aziende leader nelle soluzioni per la Customer Experience (la somma di tutte le sensazioni vissute da un cliente in ogni interazione con un marchio fino all’acquisto), il contact center in cloud e la gestione dei dati.