La Williams ha svelato la foto della FW45: la monoposto – motorizzata Mercedes – correrà il Mondiale F1 2023 con il thailandese Alexander Albon e lo statunitense Logan Sargeant.

Williams FW45: i piloti

Alexander Albon – nato il 23 maggio 1996 a Londra (Regno Unito) – ha corso in F1 nel biennio 2019-2020 (metà stagione con la Toro Rosso e un anno e mezzo con la Red Bull) ed è tornato nel Circus nel 2022 con la Williams. Il suo palmarés in Formula 1 comprende un settimo posto nel Mondiale (2020) e 2 podi mentre per quanto riguarda i trionfi prima di approdare nella massima serie segnaliamo il titolo di vicecampione GP3 nel 2016.

Logan Sargeant – nato il 31 dicembre 2000 a Fort Lauderdale (USA) – debutterà in F1 quest’anno. Il suo palmarés nelle categorie minori comprende un secondo posto nel campionato emiratino F4 2017 e una terza piazza nel campionato F3 2020.