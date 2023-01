Ducati Desmosedici GP23: i piloti

Francesco Bagnaia – nato il 14 gennaio 1997 a Torino – corre in MotoGP dal 2019 (due stagioni con la Ducati Pramac Racing e tre con la squadra ufficiale Ducati Lenovo Team) e ha conquistato il titolo iridato 2022, 11 vittorie e 11 pole position. Prima di gareggiare nella classe regina il centauro piemontese ha portato a casa il titolo iridato Moto2 nel 2018.

Enea Bastianini – nato il 30 dicembre 1997 a Rimini – corre in MotoGP dal 2021 (una stagione con la Ducati Avintia Esponsorama Racing e una con la Ducati Gresini Racing) e in carriera può vantare un terzo posto nella MotoGP 2022, 4 vittorie e 1 pole position. Per quanto riguarda le classi minori segnaliamo la conquista del campionato del mondo Moto2 nel 2020.