MotoGP 2022: Rins vince in Australia, Bagnaia nuovo leader del Motomondiale

Álex Rins ha vinto con la Suzuki il GP d’Australia a Phillip Island. Nella gara più bella della MotoGP 2022 (i primi tre racchiusi in poco più di due decimi, i primi sette in meno di un secondo) il centauro spagnolo ha tagliato il traguardo davanti a Marc Márquez (Honda) e Francesco Bagnaia (Ducati).

Credits: Steve Christo - Corbis/Corbis via Getty Images

Una corsa ricca di sorpassi e controsorpassi. Partito secondo, ha prima lottato con Rins (senza prevalere) tra l’11° e il 17° giro per conservare la posizione e in seguito si è giocato la “top 3” con Martín, Bezzecchi e Rins. Alla 25° tornata si è ripreso definitivamente il podio vincendo il duello con Bezzecchi e all’ultimo giro ha conquistato la seconda piazza passando Bagnaia.

Il pilota francese, velocissimo nelle prove libere, si è dovuto accontentare di un sesto posto in qualifica e di un’ottava piazza in gara.

Un GP d’Australia in calando per Johann Zarco , all’ottava corsa di seguito lontano dal podio.

Scattato terzo e vincitore del primo duello con il compagno Miller, ha perso la “top 3” all’8° giro dopo un sorpasso subito da Rins ma si è ripreso sei tornate dopo beffando Marc Márquez e Martín e balzando in seconda posizione. Tra il 15° e il 21° giro ha lottato per la vittoria con Rins ma all’ultimo giro si è arreso al centauro Suzuki e a Marc Márquez chiudendo terzo.

Jorge Martín ha iniziato alla grande il GP d’Australia : dopo la pole position di ieri e un’ottima partenza oggi, è rimasto al comando della corsa di Phillip Island per parecchio tempo.

10 /10

Álex Rins (Suzuki)



Álex Rins a Phillip Island è tornato alla vittoria dopo due anni e sul podio dopo oltre sei mesi di digiuno guidando in modo spettacolare.

Partito decimo, è entrato in “top 3” all’8° giro con un sorpasso su Bagnaia e in sei tornate è balzato in testa passando Marc Márquez e Martín. Dopo essere stato passato al 15° giro da Bagnaia e Márquez, si è ripreso la seconda piazza due tornate dopo vincendo il duello con Martín e ha riconquistato la testa della corsa togliendo il primato a Bagnaia al 20° giro. Poco dopo, però, è finito addirittura fuori dalla zona podio dopo un triplo sorpasso subito da Bagnaia, Bezzecchi e Márquez. Il centauro iberico si è ripreso nel finale ripassando tutti e tre nell’arco di pochi giri.