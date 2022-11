MotoGP 2022: Rins vince a Valencia, Bagnaia campione del mondo con la Ducati

Credits: JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

La notizia più importante della giornata riguarda però Francesco Bagnaia , il centauro torinese (9° sotto la bandiera a scacchi) si è laureato campione del mondo MotoGP 2022 . Dopo 50 anni (Giacomo Agostini/MV Agusta 1972) un binomio tricolore pilota/moto è tornato ad aggiudicarsi l’iride. Ma non è tutto: Pecco ha riportato la Ducati sul tetto del mondo tra i Piloti 15 anni dopo l’impresa di Casey Stoner ed era dal 2009 (ultimo campionato di Valentino Rossi) che un italiano non portava a casa il titolo nella classe regina del Motomondiale.

Una buona gara per il pilota spagnolo, tornato sul podio dopo tre gare a secco di piazzamenti in “top 3”.

Dopo l’ottima pole position di ieri oggi Jorge Martín si è fatto beffare al via da Rins e al 26° giro ha ceduto la seconda piazza a Brad Binder tagliando il traguardo in terza posizione.

Secondo successo negli ultimi tre appuntamenti del Motomondiale 2022 : il modo migliore per chiudere l’esperienza della Casa giapponese nella classe regina.

Nel giorno dell’addio della Suzuki alla MotoGP Álex Rins ha trionfato nel GP della Comunità Valenciana a Valencia dopo una partenza eccellente: da quinto a primo in un batter d’occhio.

8 /10

Fabio Quartararo (Yamaha)



Fabio Quartararo ha fatto il possibile per tenere viva la lotta per il titolo iridato ma non è bastato.

Partito quarto, ha duellato con Bagnaia all’inizio (una bella lotta condita da un leggero contatto) e ha tagliato il traguardo in quarta posizione conquistando il secondo piazzamento consecutivo in “top 5”.