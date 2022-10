MotoGP 2022 – GP Malaysia a Sepang: gli orari TV su Sky e TV8

Gli orari TV (in diretta su Sky e in differita su TV8) del GP della Malaysia a Sepang, penultima tappa della MotoGP 2022



Sepang torna in MotoGP dopo due anni di assenza a causa della pandemia di Covid-19: il GP della Malaysia, penultima tappa del Motomondiale 2022, sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Ci sono ancora quattro piloti in lotta per il titolo iridato (Bagnaia, Quartararo, Aleix Espargaró e Bastianini) ma Pecco può aggiudicarselo già domenica, esattamente 11 anni dopo la scomparsa di Marco Simoncelli a Sepang. Non sarà semplice, però, guadagnare ulteriori 11 punti sul rivale francese. Anche con Fabio fuori dalla “top 15” il centauro Ducati deve obbligatoriamente arrivare almeno quinto per festeggiare con una gara di anticipo. MotoGP 2022 – GP Malaysia: cosa aspettarsi Il circuito di Sepang – sede del GP della Malaysia, penultimo appuntamento della MotoGP 2022 – è un tracciato lungo e vario. Una pista impegnativa per i freni che agevola i sorpassi e premia le moto veloci: attenzione alla pioggia prevista per l’intero weekend che potrebbe sconvolgere le prove libere, le qualifiche e, soprattutto, la gara. Nello scorso decennio hanno sempre trionfato qui nella classe regina solo piloti italiani e spagnoli. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio della Malaysia, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

Credits: Steve Christo - Corbis/Corbis via Getty Images Credits: Mirco Lazzari gp/Getty Images Credits: Mirco Lazzari gp/Getty Images Credits: Mirco Lazzari gp/Getty Images Credits: Mirco Lazzari gp/Getty Images /

MotoGP 2022 - Sepang, il calendario e gli orari TV Venerdì 21 ottobre 2022 03:00-03:40 Moto3 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP) 03:55-04:35 Moto2- Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP) 04:50-05:35 MotoGP - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP) 07:15-07:55 Moto3 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP) 08:10-08:50 Moto2 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP) 09:05-09:50 MotoGP - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP) Sabato 22 ottobre 2022 03:00-03:40 Moto3 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP) 03:55-04:35 Moto2 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP) 04:50-05:35 MotoGP - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP) 06:35-07:15 Moto3 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP) 07:30-08:10 Moto2 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP) 08:25-08:55 MotoGP - Prove libere 4 (diretta su Sky Sport MotoGP) 09:05-09:45 MotoGP - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP) Domenica 23 ottobre 2022 04:00-04:10 Moto3 - Warm up (diretta su Sky Sport MotoGP) 04:20-04:30 Moto2 - Warm up (diretta su Sky Sport MotoGP) 04:40-05:00 MotoGP - Warm up (diretta su Sky Sport MotoGP) 06:00 Moto3 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, differita alle 11:15 su TV8) 07:20 Moto2 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, differita alle 12:30 su TV8) 09:00 MotoGP - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, differita alle 14:15 su TV8)

MotoGP - I numeri del GP della Malaysia LUNGHEZZA CIRCUITO 5,5 km GIRI 20 RECORD IN PROVA Fabio Quartararo (Yamaha) - 1'58"303 - 2019 RECORD IN GARA Valentino Rossi (Yamaha) - 1'59"661 - 2019

MotoGP – Il pronostico del GP della Malaysia 2022

1° Maverick Viñales (Aprilia)

Maverick Viñales è stato l’ultimo vincitore del GP della Malaysia nel 2019. Il centauro spagnolo – a secco di piazzamenti in “top 3” da quattro gare – può a nostro avviso approfittare di una pista molto amata, della lotta iridata e della pioggia per tornare sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno e mezzo.

2° Jack Miller (Ducati) Dopo essere stato centrato da Álex Márquez nella gara di casa Jack Miller vuole tornare a brillare. I suoi precedenti a Sepang in MotoGP non sono eccezionali (quattro ottavi posti) ma la sua Ducati va fortissimo. In più, a differenza del compagno Bagnaia, il centauro australiano non deve fare calcoli in ottica iridata.

3° Marc Márquez (Honda)

Marc Márquez, ringalluzzito dal primo podio stagionale in Australia, non sembra avere intenzione di fermarsi. I suoi precedenti nel GP della Malaysia sono molto interessanti: due successi nella classe regina del Motomondiale.



Álex Rins vuole dimostrare a Sepang che la vittoria in Australia non è stata un caso isolato. Il pilota spagnolo della Suzuki ama il GP della Malaysia e può vantare un secondo posto nel 2018.